Musiker erschaffen ein explosives Jazz-Gemisch









Diese drei sind junge Vertreter eines modernen Jazz. Sie gehören als Auswahlmusiker zu dem Jazz-Ensemble Baden-Württemberg, das der bekannte Saxofonist Peter Lehel 2010 ins Leben gerufen hat. Die Künstler beherrschen die Kunst, sich mit ausufernden Improvisationssoli geschickt in Szene zu setzen und das Publikum für sich zu gewinnen.

Da ließ etwa der Pianist Justin Zitt über mehrere Takte einzelne perlende Töne am Klavier erklingen und erwies sich als Meister der Tasten. Eine Weile später betrat Theo Altmann Trompete spielend die Bühne. Kunstvoll arbeitete er sich geschwind entlang von Synkopen die Tonleiter empor, um anschließend mit gebundenen Läufen abrupte Abstürze zu erzeugen. Plötzlich fügten sich beide Tonfolgen am Klavier und an der Trompete zu einer gemeinsamen Melodie zusammen, die dann von Konstantin Kölmel zunächst an einer Handtrommel, später am Schlagwerk mit einem rhythmischen Fundament ergänzt wurde. Nuancenreich reizte Kölmel die Klangtiefen der verschiedenen Trommeln aus. Brillant, wie der Schlagzeuger mit dem Besen am Becken das spannungsgeladene und verbindende Klangelement zwischen Trompete und Klavier schuf. Gemeinsam entfaltete das Jazz-Trio einen souverän lässigen Sound, der das Publikum am Ende des ersten Teils zum rhythmischen Klatschen verlockte.

Beim zweiten Teil des JazzAbends kam das Publikum in den Genuss der Funk- und Soul-Band Moritz & The Horny Horns. Die Band vereinigte die Liebhaber der Live-Musik unterschiedlicher Altersstufen. Frontmann und Posaunist Norbert Moritz gelingt es seit vielen Jahren immer wieder, junge Talente für seine Band zu gewinnen. Offensichtlich bergen die kontinuierlichen "Frischzellenkuren" das wahre Geheimnis - einen unbändigen, vitalen Drive mit einer gehörigen Portion juveniler Renitenz. Auf jeden Fall spürten die Fans die ungestüme Spielfreude jedes einzelnen Musikers. Ebenso überzeugte Maike Oberle mit ihrer genialen und eindringlichen Soulstimme die Fans.

Unverkennbares Markenzeichen der Band sind die kantigen Akzente des Bläsersatzes - mit einem absolut sicheren Gespür für das richtige Timing. Da reagierten mit schneidender Schärfe gleich der Wucht und der Präzision einer Hochleistungsmaschine Frank Hampe am Bariton-Saxofon, Pirmin Ullrich am Tenor-Saxofon, Manfred Kinle und Bernhard Münchbach an den Trompeten sowie Band-Chef Norbert Moritz an der Zugposaune.

Rhythmischen Treibstoff lieferte Thorsten Rheinschmidt mit knallenden Wirbeln am Schlagzeug. Akustische Aromazusätze gaben Bass-Gitarrist Bernd Nold und Gerald Sänger an der E-Gitarre, der ähnlich wie Alexander Krieg am Keyboard exzessive Improvisationen zum Besten gab.

Zusammen ergab die Band ein höchst explosives Jazz-Gemisch mit ekstatischem Risikofaktor für das Publikum - so jedenfalls nach der klanglich provokanten Liaison von Norbert Moritz' Tuba- und Pirmin Ullrichs Sax-Soli.

Die Sinzheimer Musikschule Kölmel hatte zu dem Jazz-Festival eingeladen.