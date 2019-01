Fluchtgeschichten berühren und verbinden

Mehr als 300 Besucher nutzten die Gelegenheit, bei einer szenischen Lesung im Bonhoeffersaal etwas über Flüchtlinge in der Kurstadt zu erfahren, die hier zum Teil seit Jahrzehnten leben. Die Organisatoren hatten weitsichtig damit gerechnet, dass der Andrang groß sein würde und die Veranstaltung zweimal hintereinander anberaumt. Dennoch sollten die Sitzplätze nicht ausreichen, etliche Besucher mussten stehen. Aber sie sollten nicht enttäuscht werden. Mit gespannter Aufmerksamkeit folgten sie den Erzählungen der Protagonisten über ihre Flucht aus anderen Ländern an die Oos. Das Konzept hatten Angelika Schindler, Petra Mallwitz und Ulla Hocker entwickelt, als sie inspiriert durch das Projekt "Baden-Baden liest ein Buch", Flüchtlingen angeboten hatten, ihre Geschichten unter fachkundiger Anleitung aufzuschreiben. Einige Erzählungen waren in den vergangenen Wochen und Monaten auch im BT abgedruckt. Auszüge daraus wurden jetzt dem Publikum präsentiert.

Eingeleitet wurde die Lesung durch eine Klanginstallation der früheren Baldreit-Stipendiatin Rike Scheffler, die Zitate der Geflüchteten mit Musik unterlegte. So erhielten die Sätze aus dem Off, die zudem auf einer Folie auf dem Boden des Saals in verschiedensten Sprachen aufgedruckt waren, ein höheres Gewicht und vermittelten den Zuhörern ein besseres Verständnis der dahinter stehenden Emotionen. Dann leitete jeder Geflüchtete seinen Text selbst kurz ein, die Schauspieler Nadine Kettler und Ron Spieß fuhren fort und vermittelten ausdrucksstark die Erlebnisse der Autoren.

"Wir hatten keine





Gefühle mehr"



Zum Beispiel von Conny Herwegh, die eines Tages 1984 vollkommen unerwartet aus der DDR ausreisen durfte und innerhalb von 24 Stunden das Land verlassen musste. Über die letzten Minuten in einer DDR-Behörde, als ein Beamter Formalitäten klärte, schreibt sie: "Und dann passiert etwas Merkwürdiges. In dieser entwürdigenden Situation fühle ich auf einmal Klarheit. All das, all diese Demütigungen, all diese Kälte, all diese Gewalt werde ich jetzt hinter mir lassen. Und diese Gewissheit verwandelte sich in Zuversicht."

Sehr bewegend auch die Geschichte der damals elfjährigen Okuba, die 1985 nach dem Tod ihrer Eltern aus Eritrea nach Deutschland kam. Als sie in der Landesaufnahmestelle in Karlsruhe eintraf, stellte sich heraus, dass der bestellte Dolmetscher ihr verschollen geglaubter Bruder Tnsee war, der sich fortan um sie kümmern sollte. Und der ihr so aus ihrer emotionalen Not helfen konnte, die sie bei ihrer Ankunft empfand und die sie so beschreibt: "Ich hatte keine Angst. Ich spürte gar nichts! Wir hatten keine Gefühle mehr (...). Ich hatte so viele Verluste erlebt und einfach funktionieren müssen. Da sind Gefühle hinderlich."

Khalil Khalil wiederum, der 2015 aus Syrien gekommen ist, beschreibt, wie er seinen Eltern nichts von seinen Fluchtplänen erzählen konnte, um sie nicht zu ängstigen. Wenn er an seine Flucht zurückdenke, falle ihm zuerst ein, wie er mit weiteren Insassen in einem Schlauchboot auf dem Mittelmeer saß und auf einmal buchstäblich kein Land mehr zu sehen gewesen sei.

"Das war der schönste





Moment für mich"



Dies sei ein Moment gewesen, den er sich bis heute nicht erklären könne, schreibt er und schildert, dass sich er und die anderen Bootsflüchtlinge mit ihren Blicken an einer Babyflasche festhielten, die auf einer Wasserpfütze im Boot hin und her geschwommen sei. Wie für ihn stellt auch für Perwin, ebenfalls aus Syrien, die deutsche Sprache kein Problem mehr dar. Die Kurdin verließ das Land 2012 mit zwölf Jahren. Fünf Jahre lang musste sie zunächst in der Türkei leben, wo sie keinen Schulabschluss machen konnte und unter anderem als Terroristin beschimpft wurde. Zur Schule zu gehen war erst möglich, als sie nach Deutschland kam. Über ihren ersten Schultag schreibt Perwin: "Das war der schönste Moment für mich (...). Plötzlich hörte ich verschiedene Stimmen: ,Komm, sitz neben mir! Nein neben mir!' Das war so schön, ich höre diese Stimmen noch heute. Endlich war ich willkommen und durfte wieder lernen. Die Lehrer sind nett und ich habe eine Eins in Chemie bekommen. Vielleicht studiere ich Chemie."

Bereits im vergangenen Jahr wurde die Aktion "Baden-Baden schreibt ein Buch" von dem Aktionsfonds "ViRal" für zivilgesellschaftliches Engagement ausgezeichnet, damit verbunden war ein Geldbetrag, wodurch ein Buch mit den Schilderungen der Geflüchteten finanziert werden kann.