Späte Erleuchtung für Buswartehäuschen

Wagner waren damals die unbeleuchteten Busfahrpläne in den Wartehäuschen der Kurstadt aufgefallen. Er hatte beobachtet, dass es vor allem älteren Menschen schwerfiel, diese abends zu entziffern. Sein Vorschlag: Die beleuchtete Werbung an der linken Seitenwand der Häuschen könnte die Fahrpläne in der Nacht ausleuchten, ohne dass eine zusätzliche Lampe nötig wäre. Dafür, so seine Beobachtung, hätte von der dreigeteilten Rückwand lediglich die linke Scheibe mit der rechten, auf der sich der Fahrplan befindet, getauscht werden müssen.

Warum die Idee nicht umgesetzt wurde? Nun, der Chef der Baden-Badener Verkehrsbetriebe, Stefan Güldner, sagte damals auf BT-Nachfrage, dass es sich bei den Häuschen um ein Spezialdesign der Betreiberfirma handle, in das man nicht ohne weiteres eingreifen könne. Allerdings nehme die Baden-Baden-Linie ohnehin gerade die Infrastruktur der Haltestellen unter die Lupe, kündigte er damals an. Man werde die Anregung des BT-Lesers dabei im Hinterkopf behalten und nach Möglichkeiten suchen, die Fahrpläne zu beleuchten.

Inzwischen wurde eine solche Möglichkeit offenbar gefunden. "Im Jahr 2017 gab es bereits einen Termin mit einer Fachfirma zum Thema Beleuchtung der Buswartehäuschen, im Sommer 2018 wurde das Thema noch konkreter", hieß es auf Nachfrage von der Stadtpressestelle. Seit Anfang Januar wird nun nach und nach eine zusätzliche LED-Beleuchtung an der rechten Seitenwand der Wartehäuschen angebracht.

Die Arbeiten, die noch bis Ende Februar laufen sollen, sind auch BT-Leser Wagner aufgefallen, der sich deshalb erneut in der Redaktion meldete. "Wenn es kein Geld kostet, ist es wohl nichts", meinte er mit Blick auf seinen nicht umgesetzten Vorschlag, das Problem einfacher zu lösen.

Die LED-Beleuchtung wird von einer Fachfirma an allen Wartehäuschen an der Talachse, also zwischen Oberbeuern und Bahnhof, installiert. Dies ist laut Stadtpressestelle ein "erster Schritt, da diese Standorte auch am häufigsten genutzt werden". Ob es eine Ausdehnung auf andere Strecken geben werde, werde sich noch zeigen: Die Umsetzung sei recht aufwendig, weil unter anderem neue Stromanschlüsse verlegt werden müssten. 25 000 Euro sind für die Beleuchtung in 35 Wartehäuschen vorgesehen, sagte Rolf Basse, Leiter des Fachgebiets Tiefbau. Die LED-Lampen würden zwar nahe der Fahrpläne angebracht, sorgten aber insgesamt auch für eine bessere Ausleuchtung der Häuschen. Die Kosten übernehme die Stadt selbst - nicht etwa die Betreiberfirma der Häuschen, die diese aufstellt und im Gegenzug die Werbeflächen vermietet.