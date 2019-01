CDU und FDP fordern Konzept gegen Chaos

Rastatt

Schlossweihnacht: Neues Konzept Rastatt (dm) - "Eigentlich" wollen alle Beteiligten auch künftig an der Rastatter Schlossweihnacht festhalten, dafür aber soll zunächst ein neues Konzept erarbeitet werden - und zwar zügig. Schon am 25. Februar soll es dem Gemeinderat präsentiert werden (Archivfoto: Frank Vetter).

Mehr Kontrollen bei Mülltrennung Baden-Baden (hol) - Die Stadtverwaltung Baden-Baden will stärker kontrollieren, ob die Bürger ihre Abfälle richtig sortieren. Im Fokus steht vor allem die Gelbe Tonne. Hier soll es auch Sanktionen geben. Aber auch Altglascontainer und Altpapier sollen überprüft werden (Symbolfoto: dpa).

Zwischenlösung verlängert Rastatt (dm) - Der Blumen- und Erdenverkauf am Waldfriedhof Rastatt ist mit einem befristeten Pachtvertrag zunächst für ein weiteres Jahr gesichert. Das Ladengeschäft, in städtischem Besitz, muss langfristig saniert werden; ein Konzept dafür liegt derzeit noch nicht vor (Foto: dm).

Berührend und verbindend Baden-Baden (up) - Bei einer szenischen Lesung aus Fluchtgeschichten, die zum Teil schon im BT veröffentlicht waren, ließen sich mehr als 300 Besucher berühren und fühlten sich mit den Flüchtlingen verbunden, die teilweise schon viele Jahre in Baden-Baden leben (Foto: Philipp).