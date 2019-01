"Hurra, wir haben eine Mensa"

Bühl

In Campus-Projekt kommt Bewegung Bühl (gero) - In die Investitionspipeline für die Campus-Gestaltung kommt Druck. Oberbürgermeister Hubert Schnurr rechnet in den nächsten zehn Jahren mit der Bereitstellung von rund 25 Millionen Euro. "Wir haben ein volles Programm", kündigte der OB an (Foto: Hammes).

Kifaz-Bebauung ab Herbst 2019 Bühl (gero) - Es wird ein finanzieller Kraftakt: die Überplanung und Bebauung des Campus-Geländes zwischen Eisenbahnstraße und Rheinstraße. Gleich im neuen Jahr möchte OB Schnurr erneut das Gespräch mit der "Bürgerinitiative zum Schutz der Oase beim Kifaz" suchen (Foto: wiwa).