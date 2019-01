Jackenabgabe im Kurhaus strenger geregelt Von Nina Ernst



Baden-Baden - "Augen zu und du rch", so beschreibt Silke Michel, Pressesprecherin bei der Bäder- und Kurverwaltung (BKV), die bisherige Handhabe bei der Jackenabgabe vor dem Eintritt zu einem Konzert in den Weinbrennersaal des Kurhauses. Die Betonung liegt dabei auf bisher.



Denn jetzt werde die Hausordnung, die vorschreibt, dass Jacken und Mäntel an der Garderobe abgegeben werden müssen, in allen Sälen des Hauses streng durchgesetzt, erläutert Michel. Bisher habe man in den oberen Sälen schon immer darauf bestanden, dass sich alle Gäste ihrer Oberbekleidung entledigen. Im Weinbrennersaal sei man dagegen etwas lascher mit der Vorschrift umgegangen. "Jetzt wollen wir das einheitlich machen", fasst Michel auf Nachfrage zusammen. Stichtag der Umsetzung und die damit verbundene Aufforderung ans Personal, gründlich zu kontrollieren, war vergangenen Donnerstag. Bei einigen Gästen kam das nicht gut an, schreibt uns BT-Leserin Birgit Jalass und spricht von "Tumulten im Kurhaus". Saal mit 22 Grad



"gut temperiert"



Am besagten Donnerstag fand das letzte der drei kostenfreien Nachmittagskonzerte der Philharmonie im Weinbrennersaal statt. Jalass schildert, dass es an den beiden Nachmittagen zuvor problemlos gewesen sei, mit Jacken und Mänteln in den Konzertsaal zu gelangen. Und weiter schreibt sie: "Da die Klimaanlage den Saal sehr stark kühlt, ließen die Besucher gern ihre Mäntel an." Am Donnerstag schildert sie dann folgende Situation: "Mehrere Aufsichtskräfte verwehrten Besuchern in Jacken und Mänteln den Zutritt zum Konzertsaal und nötigten diese, Mäntel und Jacken an der Garderobe abzugeben." Mit dem Verhalten der Aufsichtspersonen gegenüber den Besuchern zeigt sie sich ganz und gar nicht einverstanden: "Die Umgangsformen und der Umgangston werfen ein bezeichnendes Licht auf die Stadt und unsere Gesellschaft", schreibt sie. Pressesprecherin Michel merkt an, dass der Ton der Mitarbeiter gleichbleibend freundlich sein sollte, weiß aber auch, dass das Verständnis der Besucher bei solchen Anweisungen "nicht immer da ist". Zur Behauptung, dass die Klimaanlage stark kühle, sagt Michel, dass der Saal mit 22 Grad gut temperiert sei, zumal die Instrumente auch eine bestimmte Temperatur benötigten, um gut zu klingen. Außerdem wolle man mit der Garderobengebühr kein Geld machen, wie ebenfalls von Jalass im Schreiben an das BT gemutmaßt. In allen Versammlungsstätten sei die Abgabe der Garderobe Pflicht, also auch im Kurhaus. Sicherheitsaspekte spielten dabei die Hauptrolle: Jacken und Mäntel seien leicht brennbar und im Not- beziehungsweise Brandfall könnten heruntergefallene Kleidungsstücke zu Stolperfallen werden.

