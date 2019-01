Abwechslungsreiches Programm für 2019

Mit Spaß habe man die Organisation der zahlreichen Programmpunkte über das vergangene Jahr abgearbeitet, lautete das Resümee von Vorstandssprecherin Karola Schnurr.

Erstmals gab es einen mit Bildern illustrierten Jahresrückblick. Gut angenommen wurde ein neues Programmangebot, bei dem sich die Senioren zu einem Spielenachmittag einfanden und länger als erwartet bei Karten-, Brett- und Geschicklichkeitsspielen wetteiferten. Neben einem kulturellen Programmhöhepunkt, bei dem die Senioren die Operette "Der Vogelhändler" auf der Ötigheimer Freiluftbühne besuchten, standen Tagesausflüge an, die die Gäste nach Gutach zu den Vogtsbauernhöfen, in die Karlsruher Majolika-Manufaktur und in das Barockschloss nach Bruchsal führten.

Auch in diesem Jahr hat das Vorstandsteam einige interessante Ausflüge vorbereitet. Elke Herzog und Gabi Ludwig gewährten einen Einblick in das Programm. So wird es im Oktober eine Fahrt nach Speyer geben, um den Dom im romanischen Baustil zu bewundern. Ebenso wird die Reihe "Dorfgeschichte" eine Fortsetzung finden. Herbert Gartner liest aus dem Tagebuch des ehemaligen Neuweierer Pfarrers Nägele, der die bewegten Nachkriegsjahre rund um den Neubau der Kirche St. Michael schriftlich festgehalten hat. Für diese Veranstaltungsreihe wurden zuvor die in Sütterlinschrift verfassten Aufzeichnungen eigens von Irene Sackmann transkribiert.

Zuvor hatte Herbert Gartner, der für das Kassenwesen verantwortlich zeichnet, über die Entwicklung der Finanzen informiert. Fazit: Die Rücklagen können einen Teil der Eintritte und Referentenhonorare abdecken. Über die abwechslungsreichen Aktivitäten und über die gute Resonanz der Besucher bei der Jahreshauptversammlung zeigte sich Klaus Bloedt-Werner in seiner Funktion als stellvertretender Ortsvorsteher sehr erfreut. Im Anschluss an die Ausführungen des Leitungsteams referierte der Schwarzwaldguide und Vorsitzende des Historischen Vereins Yburg, Karl Keller, über die Entwicklung zur Kultivierung des Wein- und Obstbaus in der hiesigen Gegend.