Gleich vier Unfälle in nur einer Stunde

Die Verteilung sei ungewöhnlich gewesen, hieß es von der Stadt: Normalerweise seien Lichtental, Oberbeuern und das Rebland von Schneefall stärker betroffen. Dort sei diesmal kaum etwas auf den Straßen gewesen - dafür mehr in Richtung Oos. Der Schneefall sei aber angekündigt und der Winterdienst planmäßig ab 5 Uhr im Einsatz gewesen. Bei so kaltem Boden würden die Straßen allerdings schnell auch bei wenig Niederschlag glatt.

Das geschah anscheinend an mehreren Stellen - mit Folgen für die Autofahrer im Weste dr Stadt. Vier Unfälle aufgrund von Glätte waren der Polizeipressestelle gestern bekannt. So war auf der B 500 ein Mann mit seinem Fahrzeug stadtauswärts unterwegs, als er im Bereich des Tausendfüßlers um 8.15 Uhr ins Schleudern geriet und gegen eine Betonschutzwand krachte. Verletzt wurde niemand und auch der Sachschaden (2 000 Euro) war noch überschaubar, doch das Auto stand quer und die Fahrbahn war komplett blockiert. Es entstanden nach Polizeiangaben rund zwei Kilometer Stau, erst um 9 Uhr war der Weg stadtauswärts wieder frei.

Bereits kurz vor 8 Uhr dürfte laut Polizei die nicht angepasste Geschwindigkeit einer 67-jährigen Hyundai-Fahrerin in Zusammenhang mit der schneeglatten Fahrbahn zu einem weiteren Unfall mit rund 9 000 Euro Gesamtschaden geführt haben. Die Seniorin geriet in der Rheinstraße auf die Gegenfahrbahn und krachte in den Ford eines 39-Jährigen. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen geparkten Kia geschoben. Verletzt wurde niemand. Ebenfalls in der Rheinstraße ereignete sich um 8.35 Uhr gleich der nächste Unfall: Eine VW-Fahrerin, die Richtung Ebertplatz unterwegs war, fuhr auf einen Nissan auf, es entstand ein Sachschaden von rund 1 000 Euro. Und auch in Sandweier war die Straße glatt: Dort fuhr laut Polizei um 8 30 Uhr ein Pkw in der Verlängerung der Sandweierer Straße Richtung Rastatt gegen die Leitplanke. Verletzte gab es auch hier nicht, doch der Sachschaden betrug 5 000 Euro und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.