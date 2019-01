Fünf wollen nicht mehr weitermachen

(ha) - Bei der 50. Sportlerehrung der Gemeinde Bühlertal wurden am Sonntagabend im Haus des Gastes 70 Sportler für ihre außergewöhnlichen Leistungen im Jahr 2018 ausgezeichnet. Höhepunkt des Abends war der Showtanzauftritt von Melody Badt und Marco Ziga (Foto: Haas). » - Mehr



Bremsklötze für die Stadtbahn Baden-Baden (hol) - Die Stadtbahn mitten in der Stadt (Foto: Archiv/Uli Deck): Das ist in Karlsruhe Alltag. Ob es in Baden-Baden jemals dazu kommt, das wird sich im kommenden Jahr entscheiden. Ein Zwischenbericht der Gutachter macht deutlich: Es gibt Bremsklötze für das Vorhaben. » Weitersagen (hol) - Die Stadtbahn mitten in der Stadt (Foto: Archiv/Uli Deck): Das ist in Karlsruhe Alltag. Ob es in Baden-Baden jemals dazu kommt, das wird sich im kommenden Jahr entscheiden. Ein Zwischenbericht der Gutachter macht deutlich: Es gibt Bremsklötze für das Vorhaben. » - Mehr