Der Zusammenarbeit folgt das Zusammenwachsen

In den Bereichen Abfüllung und Logistik hatten die beiden WG-Betriebe, die zusammen über etwa 340 Hektar Rebfläche verfügen, bereits zuvor kooperiert.

Nach und nach würden sich nun die positiven Auswirkungen des Zusammenschlusses einstellen, erklärt Steinel im BT-Gespräch, aber das geschehe nicht über Nacht und brauche seine Zeit. Abgesehen davon sei bereits die bisherige Zusammenarbeit immer in einer kollegialen Atmosphäre verlaufen. Auf jeden Fall gebe es viel zu planen, nicht zuletzt wegen der Abstimmung bei der Weinlese in diesem Jahr. Denn zum Zeitpunkt der Weinlese 2018 war die Zusammenlegung rechtlich noch nicht vollzogen und lief deshalb so ab, als seien es zwei getrennte Betriebe. Allerdings wird sich laut Steinel auch in diesem Jahr beim Herbsten nicht allzu viel ändern. Hauptziel der Fusion sei es, Kosten zu sparen. So habe sich herausgestellt, dass es Sinn mache, die "kleinen Rebsorten" in Eisental anzuliefern und auszubauen. Das sind jene, die nur auf wenige Hektar angebaut werden, wie beispielsweise Weißburgunder (drei bis vier Hektar im Baden-Badener Rebland), Grauburgunder (zwei bis drei Hektar) und Müller-Thurgau (fünf bis sechs Hektar). Der Vorteil: So müsse man die Anlage nur einmal vorrichten und putzen, erläutert der Kellermeister.

An den etwa fünf bis zehn Lese-Spitzentagen der Hauptsorten Riesling und Spätburgunder würde eine alleinige Anlieferung in Eisental die Anlage überfordern. Die maximale Tagesanlieferung betrage dann in Neuweier etwa 200 Tonnen Riesling und 150 Tonnen Spätburgunder und in Eisental etwa das doppelte, so Steinel. Deshalb soll die Traubenannahme an diesen Tagen weiterhin in Neuweier abgewickelt werden. In der Zeit würden dann 80 bis 90 Prozent der gesamten Weinmenge dieser zwei Rebsorten eingebracht. Wenn ein Winzer seine Trauben aber länger hängenlassen wolle, das könne er ja individuell entscheiden, müsse er diese dann später nach Eisental bringen. Allerdings werde die genaue Einteilung dann bekanntgegeben, wenn der Leseplan feststehe. Alle Kellermeister würden sich wegen der Lese in diesem Jahr zusammensetzen und klären, wo wann welcher Wein abgeliefert werden solle.

Die "größte Sorge" der Rebland-Kleinwinzer, und das seien viele, betont Steinel, sei gewesen, dass sie ihre Trauben nicht mehr in Neuweier hätten anliefern dürfen. Für Großwinzer sei dies ein geringeres Problem.

Seit drei Jahren werden Abfüllung, Logistik und Vertrieb bereits zusammen mit den Affentalern abgewickelt. Deshalb sei der "Einstig" in die Zusammenarbeit eigentlich eine "Fortführung" gewesen, so Stefan Steinel, der 1998 als Kellermeister zur damaligen WG nach Steinbach-Umweg kam, dort ab 1999 verantwortlich war und 2007 nach Neuweier wechselte. Sein Kollege, der erste Kellermeister Christoph Zeidler, hat das Rebland im Zuge der Fusion verlassen.

Riesling und Spätburgunder werden nach wie vor in Neuweier ausgebaut und dann nach und nach - je nach Bedarf - im Tanklastzug zur Abfüllung nach Eisental gefahren. In Zukunft sollen die Weine aber in einem Rutsch und nicht peu à peu in der Nachbarschaft auf Flaschen gezogen werden.

An den Etiketten hat sich bisher nicht viel verändert, allerdings sind die weinrechtlich notwendigen Vorschriften sofort umgesetzt worden. Das Logo der Baden-Badener Winzergenossenschaft, das auch in Neuweier noch die Werbung vor und an dem Gebäude ziert, wird laut Steinel nach und nach verändert. "Die Umetikettierung kommt."

Man habe die Zukunft im Blick, aber es sei noch nicht alles festgezurrt, erklärte der Kellermeister, sondern ein laufender Prozess zur Optimierung. Die Erfassung der Trauben und der Weinausbau blieben vorerst weitgehend dezentral und individuell in der Verantwortung der Kellermeister der beiden benachbarten Winzergenossenschaften.