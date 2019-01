Karcher-Kreuzung: Grünphase für Linksabbieger verlängert Baden-Baden (cri) - Über häufige lange Rückstaus der von Sinzheim kommenden Linksabbieger an der Steinbacher Karcher-Kreuzung als Folge der Sperrung der Alten Landstraße klagte jüngst ein Bürger in der Sitzung des Rebland-Ortschaftsrates. Nun hat die Stadt reagiert.







Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner sagte, dass er die städtische Verkehrsbehörde bereits auf diesem Umstand aufmerksam gemacht habe. Inzwischen hat die Stadt reagiert und die Ampelanlage überprüfen und von einer Fachfirma neu neu einstellen lassen. Das teilte Stadtpressesprecher Roland Seiter auf BT-Anfrage mit. Die Grünphase dauere nun länger, damit der Linksabbieger-Verkehr nach Steinbach besser abfließen könne. "Wir hoffen, dass es reicht", meinte Seiter und versicherte, dass man die Lage beobachten und nötigenfalls die Ampel noch einmal nachjustieren werde. Grund für das erhöhte Verkehrsaufkommen von Norden nach Süden auf der B3 ist die Baustelle des Zweckverbands Hochwasserschutz Raum Baden-Baden/Bühl, infolge derer die Alte Landstraße nach Steinbach von Anfang Januar an im Bereich des Durchlasses am Grünbach auf einer Länge von 200 Meter für Kraftfahrzeuge aller Art für voraussichtlich fünf Monate lang voll gesperrt sein muss. Die Zufahrt zum Sportplatz Varnhalt und zum Burgerhof ist allerdings weiterhin möglich, die Zufahrt zum Weingut Fischer ist über die Alte Landstraße von Süden kommend frei. Anlass für die Bauarbeiten ist das Großprojekt "Hochwasserrückhaltebecken (HRB) Nummer 6 und Ausbau Grünbach: Verbesserung des Hochwasserschutzes und der ökologischen Situation am Grünbach inklusive dreier Brückenneubauten". Nach dem Ausbau soll der Schutzgrad für ein 50-jährliches Hochwasser erreicht sein, ein Hochwasser, das statistisch gesehen alle 50 Jahre vorkommt.

