Rodelbahn am Scherrhof wird nicht mehr gespurt Von Conny Hecker-Stock



Baden-Baden - Der Winter ist inzwischen auch in der Kurstadt angekommen, mit Schnee bis in tiefe Lagen. Das weckt bei so manchen Einheimischen sehnsüchtige Erinnerungen an herrliche Rodelpartien vom Scherrhof bis hinunter zur Bußackerhütte. Doch diese stadtweit beliebte Rodelbahn wird künftig nicht mehr gespurt, laut dem stellvertretenden Forstamtsleiter Robert Lang aus versicherungstechnischen Gründen.



Es seien von den Versicherern einfach zu hohe Auflagen gefordert worden. So hätten bei einer weiteren Inbetriebnahme der Strecke die zwei Steilkurven entschärft, alles herumliegende Holz entfernt und angrenzende Bäume gepolstert werden müssen, um Personenschäden durch Unfälle zu vermeiden. Diese ganzen Auflagen seien zusammen mit der arbeitsaufwendigen Präparierung der Piste mit den Arbeitskräften des Forstamtes jedoch nicht mehr zu stemmen, bedauert Robert Lang, der sich noch gerne an eigene fröhliche Abfahrten in seiner Jugendzeit erinnert. Rund 20 bis 30 Jahre lang habe das Forstamt die lange Abfahrt ermöglicht, laut Lang abgesegnet vom Regierungspräsidium, bis sie vor einigen Jahren aus obigen Gründen eingestellt werden musste. Der Andrang war immer enorm, bis zu fünf zusätzlich eingesetzte Busse der Verkehrsbetriebe brachten die Jugendlichen und unzählige Familien hinauf auf den Scherrhof, nachdem der Linienbus dorthin eingestellt worden war. Immerhin 317 Höhenmeter galt es auf dem Schlitten zu überwinden, was zumeist mit großem Hallo und glücklichen Jauchzern vonstattenging. Da hängten sich die Profis in Dreier- und Viererketten mit den Beinen beim Hintermann ein und sausten so besonders schnell zu Tal. Ängstlichere Naturen bremsten immer wieder mit den Füßen ab, um nicht zu viel Fahrt aufzunehmen. Der Musikverein Würmersheim reiste einst mit 20 Personen an, um mit Pauken und Trompeten den Hang hinabzujagen, natürlich nur im übertragenen Sinn. Manch einer landete im Schnee, zuvor "gefoult" von einem schnelleren Schlitten, aber wirklich verletzt wurde niemand. Immer und immer wieder durften die Papas den Schlitten samt Nachwuchs den Waldweg hinaufziehen, um dann mit den johlenden Sprösslingen zu Tal zu sausen. Dabei wurde ordentlich gefachsimpelt über die Vorteile einer Holz- oder Plastikbauweise. Etliche illustre Eigenkonstruktionen waren unter den Flitzern vertreten. Da wurde ein altes Snowboard kurzerhand mit zwei Vierkanthölzern unterlegt und darauf eine Holzplatte als Sitzplatz verankert. Ein ganz gewitzter Rodler hatte sein Gefährt vermittels zweier Kinderski in einen Skischlitten verwandelt, ein anderer eine Art Zügel zur besseren Lenkung montiert. Alle Altersgruppen fanden sich auf den Rodelschlitten, bis hin zur rasenden Oma, die sich mit einem lautstarken "Platz da, jetzt komme ich" freie Fahrt verschaffte. Mancher fröhliche Kindergeburtstag wurde auf der Rodelpiste gefeiert, mit anschießender Schneeballschlacht beim mitgebrachten Vesper an der Bußackerhütte, wo auch begeistert an diversen Schneemännern gebaut wurde. Robert Lang warnt jedoch davor, den Pistenspaß nun auf eigene Faust anzugehen. Denn während der offiziellen Aktion des Forstamtes war die Zufahrtsstraße von der Bußackerhütte zum Scherrhof für den Autoverkehr gesperrt, während jetzt jederzeit ein Fahrzeug entgegenkommen kann.

