Wie ein historisches Gemälde

Bis auf die grausamen Kriegsereignisse, die Muschka, 1936 in Mährisch-Ostrau im damaligen Sudetenland und heutigen Tschechien geboren, selbst erlebt hat, ist alles andere fiktiv. Tatsächlich hatten Wilhelm und seine fünf Jahre ältere Schwester Marianne bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs eine behütete Kindheit.

Wilhelm Muschka senior, Diplom-Ingenieur und Chefkonstrukteur, war ein besonders liebevoller Vater, der, für damalige Verhältnisse ungewöhnlich, mit seinen Kindern auf dem Boden saß und spielte. Umso schmerzlicher traf den Buben die Nachricht, dass sein Vater nach der Einnahme des zerbombten Mährisch-Ostrau durch die Rote Armee grundlos festgenommen, gefoltert und dann erhängt wurde. Da half es auch nicht, dass Mutter Elisabeth die Tochter des tschechischen Armeegenerals Josef Kroutil (1879-1936) war.

Wie alle Deutschen wurde die restliche Familie Muschka in einem Lager zusammengetrieben. "Nachts kamen sie mit Laternen und gingen durch die Reihen der Strohlager, um sich Frauen auszusuchen", erinnert sich Wilhelm Muschka. Seine Mutter hatte ihm befohlen, sich so auf seine Schwester zu legen, dass man sie nicht sehen konnte. "Erst später wurde mir klar, warum." Ebenso, warum seine Mutter nachts manchmal von den Männern mitgenommen wurde.

Weil es Geistliche waren, die den Muschkas nach der Vertreibung bei der Ankunft in Passau geholfen hatten, und es damals die einzige kostenlose Chance auf Bildung war, besuchte Wilhelm ein Priesterseminar. Doch mit 14 J ahren lernte er seine erste Liebe kennen und kam zu der Erkenntnis, dass der Beruf eines katholischen Priesters wohl doch nicht das Richtige für ihn war. Was dann? Obwohl auf dem Gymnasium Deutsch und Geschichte zu seinen Lieblingsfächern gehörten, entschloss er sich zu Ehren seines geliebten Vaters, ebenfalls Ingenieur zu werden, allerdings mit Schwerpunkt Patentwesen.

Dadurch kam Wilhelm Muschka 1973 mit seiner Familie, Ehefrau und zwei Kindern, nach Baden-Baden, um die Leitung der Patentabteilung einer Tochterfirma von Mercedes Benz in Heidelberg zu übernehmen. 1977 legte er die Anwaltsprüfung für nationales und europäisches Patentrecht in München ab. In der Kurstadt betätigte er sich zum ersten Mal als Autor, indem er von 1981 an als freier Mitarbeiter für das Badische Tagblatt die Beilage "Zwischen Murg und Kinzig" schrieb. "Damit fing der Spaß am Schreiben erst richtig an", erzählte er.

Als 1995 seine Firma geschlossen wurde, bot ihm Mercedes einen Alternativjob in Hamburg oder Hannover an. Doch Muschka lehnte ab und nutzte die Gelegenheit, um sich seinen langjährigen Herzenswunsch zu erfüllen: ein Zweitstudium der Mediävistik, Neueren Geschichte und Theologie mit Magister und Promotion zum Dr. Phil. Anschließend arbeitete er bis 2003 als freiberuflicher Patentanwalt und zeitgleich als Co-Autor mehrerer geschichtlicher und politischer Bücher und Schriften. Nach seinen Biografien von historischen Persönlichkeiten nun der erste Roman. Wie kam es dazu? "Stefan Zweig, einer meiner Lieblingsschriftsteller, hatte mich mit seinem Ausspruch ,Schluss mit Biografien, jetzt schreibe ich einen Roman' dazu motiviert", erklärte Muschka.

Das Ergebnis ist absolut lesenswert: Der historische Roman "... es scheint, als war's ein Traum" (18 Euro, Aquensis Verlag) lässt das vergangene Jahrhundert facettenreich und sprachlich elegant in der Tradition Stefan Zweigs lebendig werden. Durch den Protagonisten Augustin Cotillon erschließt sich dem Leser gleich einem historischen Gemälde nach und nach das vergangene Jahrhundert. Augustin wächst im Sudetenland auf, bis seine behütete Kindheit durch den Zweiten Weltkrieg brutal ein Ende findet. Vertreibung, beruflicher Aufstieg und einiges mehr folgen.