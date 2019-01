Doppelwahl mit Brexit-Problem Von Henning Zorn



Baden-Baden - Den Bürgern steht am Sonntag, 26. Mai, ein großer Wahltag bevor, denn neben der Zusammensetzung der Kommunalparlamente geht es an diesem Tag auch um die Frage, wer dem neuen Europaparlament angehören wird. Auch in Baden-Baden laufen die Vorbereitungen auf diese Doppelwahl schon seit einiger Zeit.



Am kommenden Montag wird der Gemeinderat über die Zusammensetzung (Beisitzer) der beiden dafür nötigen Wahlausschüsse entscheiden, deren Vorsitz jeweils OB Margret Mergen übernimmt. Ab dem Zeitpunkt der offiziellen Wahlbekanntmachung, die in Baden-Baden voraussichtlich im Februar erfolgen soll, können die Wahlvorschläge eingereicht werden. Der Prozess der Kandidatennominierung für den neuen Gemeinderat ist bei manchen Parteien und Gruppierungen schon abgeschlossen, bei anderen läuft er noch. Etwas Zeit ist ja noch, aber bis zum 28. März, 18 Uhr, müssen alle Wahlvorschläge beim Wahlausschuss gelandet sein, der dann die Wählbarkeit der einzelnen Kandidaten genau überprüfen wird. Nach Auskunft von Ute Hasel, Leiterin des Fachgebiets Bürgerservice, die in der Verwaltung die Wahlvorbereitungen koordiniert, handelt es sich hierbei um eine gesetzliche Ausschlussfrist. Das heißt, Ausnahmen sind nicht möglich. Nach 18 Uhr werden an diesem 28. März in keinem Fall noch weitere Wahlvorschläge entgegengenommen. Die Wahlbenachrichtigungen werden für beide Wahlen zusammen ab etwa Mitte April bis spätestens 5. Mai an die Wähler verschickt. Etwas später liegt dann erneut Post vom Wahlamt in den Briefkästen - dabei handelt es sich um die Stimmzettel für die Kommunalwahl. Die Stimmverteilung für die Kandidaten kann also in aller Ruhe zu Hause auf dem Zettel eingetragen werden. Ute Hasel weist nachdrücklich darauf hin, dass dies nur die Kommunalwahl betrifft, Stimmzettel für die Europawahl werden nicht automatisch im Vorfeld verschickt. Wer sich für eine Briefwahl entscheidet, kann einen entsprechenden Antrag stellen, sobald er die Wahlbenachrichtigung erhalten hat. Diese Benachrichtigung enthält dafür einen Vordruck, der ausgefüllt und an die Stadt geschickt oder bei der Verwaltung abgegeben werden sollte. Möglich soll es auch sein, die Briefwahl über das Internet zu beantragen - hingegen geht dies nicht per Telefon oder SMS. Bei den Wahlbezirken und Wahllokalen gibt es keine Änderung. Für die Wahlorganisation im Rathaus bringt jedoch die Europawahl einige besondere Herausforderungen wie etwa die Wahlbenachrichtigungen für Auslandsdeutsche oder für die hier lebenden EU-Bürger. Bei Letzteren, darauf weist Ute Hasel hin, tut sich in diesem Jahre eine spezielle Unwägbarkeit auf: Was passiert mit den Briten in Baden-Baden? Bleibt es dabei, dass der Brexit am 29. März rechtskräftig wird, dann dürfen sie natürlich nicht mehr an den Europawahlen teilnehmen. Aber noch ist auch eine Verschiebung des Austrittsdatums möglich, was dann Folgen für die Europawahl haben könnte.

