Kurstadt-Zentrum der Zukunft: Nicht autofrei, aber autoarm Baden-Baden (red) - Eine autofreie Innenstadt sei für Baden-Baden unrealistisch, heißt es in einer Mitteilung des Bundes Deutscher Architekten (BDA) und der hiesigen Architektenkammer. Aber es sei machbar, den Individualverkehr zwischen Russischer Kirche und Festspielhaus deutlich zu reduzieren und die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu erhöhen. Dazu wird unter anderem der Bau eines neuen Parkhauses bei der Russischen Kirche und die Verbilligung der Bustickets angeregt.



BDA-Regionalvorsitzender Urban Knapp und Kammervorsitzender Nobuhiro Sonoda wollen mit ihrer Mitteilung "einen positiven Impuls zur momentan laufenden öffentlichen Diskussion geben und dazu anregen, gemeinsam auf breiter gesellschaftlicher Basis die Themen Individualverkehr, ÖPNV und Reduktion der CO -Emissionen zu erörtern", wie sie schreiben. Vordergründig stehe der Wunsch nach hoher Mobilität in der Innenstadt zwar mit der ökologischen Realität und der Aufgabe, unseren Kindern eine lebenswerte Welt zu übergeben, im Widerspruch. Jedoch könnte Baden-Baden "im europäischen Vergle ich beispielgebender Innovationsträger sein und das in den 70er und 80er Jahren begonnene Verkehrskonzept maßgeschneidert weiter ausarbeiten und angepasst an die heutigen Rahmenbedingungen deutlich verbessern", heißt es. Es gebe viele Instrumente, "um eine deutliche Reduktion des Individualverkehrs in der Innenstadt zu fördern und die Nutzung eines innovativen Nahverkehr-Konzepts mit deutlich reduziertem CO -Ausstoß zu beflügeln". Darüber hinaus regen die Architekten an, vor rund 40 Jahren formulierte, aber nie realisierte Ziele neu zu betrachten. Damals seien neue, grundsätzlich entlastende Verkehrsadern angedacht worden wie die Osttangente (unterirdisch an der Stephanien- und Sophienstraße vorbei) oder die Westtangente, die heute im Fall einer Sperrung des Michaelstunnels den Verkehr gut abwickeln könnte. Hauptansatzpunkt ist für die Architekten aber eine deutliche Verbesserung beim ÖPNV. Es gebe Defizite bei der Abgas-Emission und Verbesserungsbedarf bei der bedarfsgerechten Bedienung der Haltestellen. Veränderungen seien möglich, weil Verkehrsbetriebe und Parkhausbewirtschaftung im Kontrolleinfluss der Stadt seien: "Die alten Dieselmodelle, die in der Innenstadt eingesetzt werden, müssen zeitnah gegen Hybridmodelle oder eine durchgängige CO -freie Bus-Flotte getauscht werden." Zudem müsse es im Stadtzentrum Fahrtkostenanreize oder zeitlich beschränkte Freifahrten kombiniert mit den Parkausweisen der Parkhäuser geben. Der Zugang aus den bestehenden Parkhäusern beziehungsweise einem neuen Parkhaus im Bereich der Russischen Kirche zu den Bussen müsse komfortabel gestaltet werden. "Ein Kombiticket als Parkschein und Freifahrt-Busfahrkarte sollte selbstverständlich für bis zu vier Personen gültig sein", heißt es weiter. Außerdem müssten "die Parkhauskosten in der Innenstadt deutlich teurer als die in den Umstiegsparkhäusern sein". Von hoher Bedeutung sei ein durchgängiges Bezahlsystem aller öffentlichen Verkehrsmittel, welches auch je nach Ausbaustufe in der Stadt für Parken, Essen und Einkaufen weiterbenutzt werden könne. Außerdem fordern die Verfasser die Optimierung des Radwegenetzes und den Aufbau von Systemen von Miet-Elektrorollern. Taxi und ähnliche Dienstleistungen müssten bestmöglich integriert und weitere Anreize zum Umstieg auf Hybrid- oder Elektrofahrzeuge geschaffen werden. Zudem müsse es eine intelligente Vernetzung aller Mobilitätsangebote geben, damit der Nutzer seine Wahl des Verkehrsmittels treffen könne. Auch die gute Anbindung neuer Wohngebiete und der schrittweise Aufbau von Ladesäulen für die E-Mobilität seien wichtig.

