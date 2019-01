Landesehrennadel für "Mr. Handball von Steinbach" Baden-Baden (co) - Alle hatten dicht gehalten, und so gelang die geplante Überraschung für Handballtrainer Arnold Manz, der bei der Sportlerehrung mit der Landesehrennadel ausgezeichnet wurde. In ihrer Laudatio hatte OB Margret Mergen eine lange Liste abzuarbeiten, da Manz förmlich mit dem Begriff Ehrenamt verwachsen ist. (co) - Alle hatten dicht gehalten, und so gelang die geplante Überraschung für Handballtrainer Arnold Manz, der bei der Sportlerehrung mit der Landesehrennadel ausgezeichnet wurde. In ihrer Laudatio hatte OB Margret Mergen eine lange Liste abzuarbeiten, da Manz förmlich mit dem Begriff Ehrenamt verwachsen ist. Er wird auch "Mr. Handball von Steinbach" genannt, da er diesen Sport seit vielen Jahren in der Stadt und weit über die Region hinaus bereichert hat. Mit seiner Trainerpersönlichkeit habe er die Damen- und Jugendhandballabteilung in der Spielgemeinschaft (SG) Steinbach/Kappelwindeck, im Jahr 2008 aus SR Yburg und SV Kappelwindeck gebildet, immer wieder zu Höchstleistungen animiert und von einem Erfolg zum nächsten getrage n. Seit September 1998 ist Manz hauptamtlich Landestrainer für den weiblichen Handball-Jugendbereich, zudem war er von 2008 bis 2013 als Honorartrainer des Deutschen Handballbundes als Co-Trainer für die weibliche Jugendnationalmannschaft im Einsatz. Zu seinem vielfältigen ehrenamtlichen Engagement zählt die Tätigkeit als Schulsportreferent des Handballbezirks Rastatt im Südbadischen Handballverband seit Januar 1985, als Bezirksbeauftragter für den Schulwettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" seit mehr als 15 Jahren und als Landesbeauftragter für diesen Wettbewerb seit 2016. Als langjähriges Vorstands- und Ehrenmitglied ist er beim SR Yburg unverzichtbarer Motor. In den vergangenen mehr als zehn Jahren baute er die Damen- und Jugendhandballabteilung der Spielgemeinschaft von Null auf Hundert mit großem sportlichem Erfolg auf, und er gründete eine Freizeitgruppe für ältere Handballer. Im Sportausschuss ist er Spartenleiter Ballspiele. Zur Abrundung seiner Persönlichkeit skizzierte Mergen auch seine außersportlichen Ehrenämter - vom Ministranten über den Gruppenleiter in der KJG bis zum Schriftführer im Pfarrgemeinderat und einer dreijährigen Tätigkeit im Ortschaftsrat. Zahlreiche Ehrungen wurden Arnold Manz bereits zuteil, der den Begriff Ehrenamt von seiner Jugend an mit Leben erfüllt hat.

