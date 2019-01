Vom Breiten- bis zum Spitzensport

Baden-Baden - Sportlerin des Jahres ist die Handballerin Laetitia Quist (Sportring Yburg Baden-Baden Steinbach), zum Sportler des Jahres wurde einmal mehr Carl Dohmann gekürt (Geher, SCL Heel). Als beste Mannschaft wurde der Kunstradsport Rebland Varnhalt geehrt. Insgesamt 53 einheimische Einzelsportler und Mannschaften, die in ihrer bisherigen Karriere teils sogar Weltklasseniveau erreicht haben, erfuhren die ihnen gebührende Anerkennung bei der Sportlerehrung auf der Akademiebühne.

Oberbürgermeisterin Margret Mergen, die mit dem Sportdezernenten, Bürgermeister Roland Kaiser, die Ehrungen vornahm, richtete ihren Dank an die Familien und Vereine, die solche Karrieren erst ermöglichten durch ihre tatkräftige Unterstützung. Ihr Dank galt aber auch den vielen Helfern in zweiter und dritter Reihe, was der Vorsitzende des Sportausschusses, Armin Zeitvogel, mit Hinweis auf die Ehrenamtsbeauftragte Ricarda Feurer aufgriff. Mit ihr werde eng zusammengearbeitet, "um das für uns so wichtige Ehrenamt zu retten". Gemeinsam mit dem Spartenleiter Tanzen im Sportausschuss, Axel Möller, führte er durch das bunte Programm.

Am Beginn des Abends stand ein Interview mit G oldmedaillengewinner Max Stenzer, der seit 2014 beim Tennisclub (TC) Grün-Weiß von Axel Bernhard trainiert wird und den 1. Platz in der DTB-Rangliste U 12 einnimmt. Sein Weg führt in Richtung Nationalkader, dabei erfährt er durch seinen Verein laut dessen Vorsitzendem Peter Schaufler Unterstützung durch kostenfreies morgendliches Training und den Versuch, ihm Heimat zu geben, da seine Eltern in Dublin leben. Arne Haase, mit 86 Jahren Absolvent des Frankfurt-Marathons und noch voller weiterer Ambitionen, gab allen Sportlern auf den Weg: "Fange nie an, aufzuhören."

Lothar Volle, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Baden-Baden/Gaggenau, die etliche Ehren- und Förderpreise vergab, legte den Fokus dabei auf eine nachhaltige Jugendarbeit der Vereine, vom Breiten- bis zum Spitzensport. Eine glanzvolle Leistung als sportliches Zwischenspiel während der Ehrungsblocks zeigte die gemischte Airtrackturngruppe des TV Haueneberstein. Die aufblasbare Matte ermöglichte, ähnlich eines Trampolins, artistische Einlagen wie Schrauben, Salti und atemberaubende Sprünge - das war Turnen vom Feinsten.

Im Hinblick auf das laufende Turnier bedauerte es Armin Zeitvogel im Gespräch mit dem Weltmeister von 1978, Arnulf Meffle, dass die Handballeuphorie nach dem gewonnenen Titel von 2007 in Deutschland sehr schnell wieder abgeflaut sei, nicht zuletzt aufgrund mangelnder Medienpräsenz. Da hält der TV Sandweier mit seiner Herrenmannschaft dagegen, die als Meister der Baden-Württemberg-Oberliga in die Dritte Bundesliga aufgestiegen ist. Laut Trainer Ralf Ludwig werden die Spiele regelmäßig von einer riesigen Zuschauerkulisse verfolgt: "Die ganze Stadt steht hinter uns." Seit Herbst bietet der TV Lichtental mit Pole Dance eine neue Attraktion an, die vor allem die Damen anspricht. Eleganz und Körperbeherrschung präsentierte ein Quartett beim ästhetischen Tanz an der Stange, der in einem faszinierenden Gesamtbild endete.

Über seine Wünsche an den neuen Gemeinderat befragt sprach Bürgermeister Kaiser den nächsten Bauabschnitt des Aumatt-Stadions an und hoffte darauf, dass die Vereine "die tollen neuen Bedingungen mit Leben erfüllen". Auch der erstmals bis in die Innenstadt geplante Heel-Lauf stelle eine große Herausforderung dar. Hier hofft Kaiser auf Vereinskooperationen, um Baden-Baden noch besser als Sportstadt zu etablieren.