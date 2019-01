Chor führt Haydn- und Filke-Messe auf









So will der Chorleiter mit den Sängerinnen und Sängern beim Hochamt an Ostern die Haydn-Messe präsentieren. Als zusätzliches Glanzlicht wird Solo-Sopranistin Diana Fischer den gesanglichen Part abrunden.

Beim Festgottesdienst zum Patrozinium im Juni soll nach den Vorstellungen Kehs die Filke-Messe (Max Filke, 1855 bis 1911, war ein Kirchenmusiker und Komponist) erklingen. Diese romantische Messe soll zusammen mit dem evangelischen Kirchenchor, der im vergangenen Jahr mit Sinzheim und Hügelsheim fusioniert hat, einstudiert werden. Für die Konzertvorbereitung hat der Chorleiter einen intensiven Probensonntag im Mai geplant. Durch die Zusammenarbeit mit dem evangelischen Chor sieht Keh die Chance, die Filke-Messe weitere Male aufzuführen. "Einmal üben, mehrfach verwerten", versuchte der Dirigent, die Sängerinnen und Sänger für das diesjährige musikalische Festrepertoire zu gewinnen.

Keh zeigte sich davon überzeugt, dass der rund 30-köpfige Herz-Jesu-Kirchenchor gesanglich für diese Aufgabe gewappnet ist. Denn im vergangenen Jahr konnte der Chor einen Zugang in der wichtigen Bassstimme verbuchen.

Dass der Varnhalter Kirchenchor bereits über praktische Kooperationserfahrungen verfügt, darüber gab Schriftführerin Gabi Greis in ihrem Rückblick Auskunft. Bei der Fronleichnamsfeier der Seelsorgeeinheit Rebland vereinten sich alle Kirchenchöre im Rebland, um in Eisental den Gottesdienst vierstimmig zu bestreiten, führte Greis aus. Insgesamt bestritt der Chor acht Auftritte, davon einen weltlichen in der Varnhalter Yburghalle.

Auf diesen ging der anwesende Ortsvorsteher Ulrich Hildner ein. Der Auftritt des Kirchenchors habe den vielen älteren Besuchern bei der vorweihnachtlichen Feier eine große Freude bereitet. Auch bezeichnete der Ortsvorsteher den Kirchenchor als wichtigen "Baustein" beim alljährlichen Varnhalter Fastnachtsumzug. Hildner führte eine einstimmige Entlastung bei.

Im Anschluss wurde der langjährigen Sänger, Günter Fischer, für 60 Jahre aktives Singen geehrt. Pfarrer Kurt Hoffmann überbrachte Glückwünsche, Urkunde und Präsent des Erzbischofs. Ebenso ehrte der Vorsitzende Reinhard Greis das treue Chormitglied mit einem Präsent. Greis hob hervor, dass Fischer in der Vergangenheit an den Motivwagen des Kirchenchors beim Fastnachtsumzug, aber auch als Kulissenbauer bei den Theateraufführungen gewirkt habe.

Für 30 Jahre Tätigkeit als Dirigent ist Georg Keh seitens des Kirchenchors geehrt worden. Der Vorsitzende Greis betonte, dass dieser stets mit Ruhe und Geduld die Probenarbeit leite. Bereits 1991 habe Keh mit der Aufführung einer "Pop-Rhythmik-Messe" großen Zuspruch gefunden.

Seit 15 Jahren arbeitet Ulla Schantin als Beirätin im Vorstandsteam mit, seit zehn Jahren ist Christina Keh (stellvertretende Vorsitzende) und seit 16 Jahren ist Hubert Ernst (Kassenprüfer) dort dabei. Greis dankte den treuen Vorstandsmitgliedern mit einem Geschenk.