Kernzeitzimmer in Klosterschule saniert Baden-Baden (red) - Die Klosterschule Lichtental hat ein großes Projekt angepackt und erfolgreich umgesetzt: Die Grundschule hat ihr Kernzeitzimmer aufwendig saniert. Jetzt ist die Freude bei Kindern, Schulleitung, Lehrern und den Betreuerinnen groß. Denn der Spagat zwischen dem Erhalt der historischen Bausubstanz und den modernen Erfordernissen an einen solchen Raum sei nicht leicht zu bewältigen gewesen.



Daher wurde von mehreren Seiten Unterstützung hinzugezogen. Architektin Katja Bender-Luft machte sich gemeinsam mit Vertretern der Schule an die Planungen: Der Raum sollte effektiv ausgenutzt werden, ohne den Freiraum der Kinder zu beengen. Zudem sollten die Einrichtung und Ausstattung heller, moderner und angenehmer werden, ohne das historische Flair zu überlagen. Ein großes Thema waren hier der Schallschutz und die Beleuchtung, heißt es in einer Mitteilung. Auch der Förderverein der Schule unter dem mittlerweile ausgeschiedenen Vorsitzenden Dr. Timo Bender sowie seinem Nachfolger Thomas Keller beteiligte sich an den Planungen. Darüber hinaus sagte er eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 15 000 Euro zu. Auch die Stadt als Trägerin der Einrichtung war bei Planung, Umsetzung und Finanzierung mit im Boot. Die Arbeiten wurden dann über lokale Handwerksbetriebe vornehmlich in Ferienzeiten zügig vorangetrieben. So konnte das große Vorhaben umgesetzt werden, ohne dass der Betrieb in der gut frequentierten Betreuung allzu stark beeinträchtigt wurde, heißt es weiter. Im laufenden Schuljahr bezogen dann die Kinder und ihre Betreuerinnen den neu gestalteten Raum, der in hellen freundlichen Farben gehalten ist. Darüber hinaus lässt der Raum durch die durchdachte Möblierung mehr Platz fürs Spielen, als dies zuvor der Fall war. Im Praxistest hat sich mittlerweile denn auch erwiesen: Das Projekt ist gelungen - denn es herrscht allseits große Freude und Zufriedenheit, so die Mitteilung abschließend.

