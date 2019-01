Auch noch Wildlingskatzen zu vermitteln





Von Christa Hoffmann



Sinzheim - Die Suche nach einem passenden Zuhause für ältere, kranke oder anderweitig nicht so angepasste Tiere wird nicht einfacher. Das teilte die Leiterin des Buchtunger Tierhofs in Sinzheim, Jacqueline Grimm, im BT-Gespräch mit. Auch wenn ihnen gerade bei Katzen einige Vermittlungen auch schwieriger Fälle gelungen seien.







Wie beispielsweise von der elf Jahre alten Katze Kitty, die keine weiteren tierischen Bewohner in ihrer Nähe duldete. Sie hat ein neues Körbchen bei einer Dame in Bad Wimpfen gefunden. Oder der am sogenannten Katzenaids (FIV) erkrankte Kater Howky, der nach einem halben Jahr im Tierheim ein liebevolles Zuhause - einen Gnadenplatz - gefunden hat. Denn seine Tage waren schon gezählt. Er starb drei Monate später. Fundkater Johnny musste laut der Tierschützerin zwar ein Ohr abgenommen werden, doch das beeinträchtige den Schmusekater nicht. Er fand die richtigen Menschen, die gleich noch die an Gesäugetumoren leidende Katze Marla mitnahmen. Sie war eine Fundkatze gewesen, die von den Mitarbeitern eingefangen worden war und zu der Zeit einen offenen Bauch hatte. 2018 haben sich die Tierschützer um sehr viele Wildlinge kümmern müssen, die ihnen gebracht worden waren - von Bauernhöfen, aus Ställen und anderen Orten mehr. Darunter befanden sich auch ausgewachsene Miezen, die schwerer zu vermitteln sind. Die Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer waren aber auch selbst an den Orten - auch im Murgtal -, an denen Streuner gesehen worden waren, im Einsatz und stellten Fallen für die Wildlinge auf. Diese müssen dann alle zwei Stunden kontrolliert werden. "Die Kosten, bis so eine Katze alles hat", so Grimm, "liegen bei rund 200 Euro." Dazu gehörten Impfen, Gechiptwerden, EU-Pass und Kastration, bei Babymiezen der Gutschein für eine Kastration. Manche Wildkatzen seien aber nur kastriert und dann wieder ausgesetzt worden. Momentan sind 15 Schnurrtiger zu vermitteln, erzählt Jacqueline Grimm, darunter viele Wildlinge wie der einjährige Peppino, dessen rote Tigerschwester Nala kürzlich glücklicherweise ein neues Plätzchen gefunden hat. Die sehr menschenbezogene Jane sucht ebenso noch nach einem kuscheligen Körbchen außerhalb des Tierheims wie der etwa zweijährige stattliche Kater Dicker und die etwa zweijährige Minerva. Buchtunger Tierhof: (0 72 21) 27 62 61

