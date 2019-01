Jeder punktet mit Besonderheiten

Baden-Baden (sre/red) - In der vergangenen Woche haben Vertreter von elf Kurstädten aus sieben Staaten in Paris feierlich den Antrag auf Aufnahme in s Unesco-Weltkulturerbe unterzeichnet. Bis Freitag wird der Antrag offiziell bei der Unesco vorgelegt. Grund genug, die Bewerberstädte einmal unter die Lupe zu nehmen: Das BT stellt die Orte heute allesamt in Kurzform vor.



Als "Great Spas of Europe" wollen Baden-Baden, Vichy, Baden bei Wien, Bad Ems, Bad Kissingen, Bath, Spa, Montecatini Terme, Marienbad, Franzensbad und Karlsbad gemeinsam die Anerkennung durch die Unesco als Welterbe erreichen. Auf stolzen 1 434 Seiten haben sie ihre Vorzüge in der Bewerbung aufgelistet. Sie alle sind laut der Baden-Badener Stabsstelle Welterbebewerbung und Stadtgestaltung "herausragende Beispiele für die europäische Badetradition, die etwa zwischen 1700 und 1930 ihre größte Blüte erreichte". Die Bewerberstädte nehmen für sich in Anspruch, den Kurort als eigenen Stadttypus entwickelt zu haben - mit repräsentativen Bauwerken, die der Gesundheit und auch dem gesellschaftlichen Leben dienten. Dabei haben die "Great Spas" auch internationale Bedeutung errungen, wie die städtische Stabsstelle beschreibt: "Hier begegneten sich Menschen und tauschten Ideen aus. Hier wurden Anstöße gegeben zu einem neuen Verständnis von Medizin, Natur und kulturellen Strömungen." Die Kurstädte wurden damit auch zum Anziehungspunkt für eine Vielzahl von Adligen, Monarchen und berühmten Künstlern. Die Liste prominenter Besucher (in den Kurzporträts der Bewerber auf dieser Seite ist nur eine kleine Auswahl präsentiert) ließe sich bei vielen der Bewerberstädte noch lange fortsetzen - und manch ein prominenter Gast suchte im Lauf seines Lebens gleich mehrere der "Great Spas" auf. Trotz dieser Gemeinsamkeiten wollen die einzelnen Bewerberstädte aber jeweils auch mit Besonderheiten punkten - und sich erst so auch als Gruppe durchsetzen. Ob die Bewerbung in dieser Form Erfolg haben wird, muss nun die Unesco entscheiden. Wie berichtet, halten Fachleute es durchaus für möglich, dass die Experten des Internationalen Rats für Denkmalschutz nicht alle elf Bewerberstädte für welterbefähig halten. Es wäre also möglich, dass sich noch Bewerberstädte zurückziehen müssen und die verbliebenen Städte gezwungen werden, ihre Bewerbung dann nochmals zu überarbeiten. Die Kurstadt muss sich dabei aber wohl nicht allzu viele Sorgen machen. Claus Wolf, Präsident des Landesdenkmalamtes, bescheinigte Baden-Baden zusammen mit Spa, Bath und dem tschechischen Bäderdreieck (Karlsbad, Marienbad, Franzensbad) eine "herausragende Stellung" unter den Bewerbern.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Bewerbung auf der Zielgeraden Baden-Baden (hol) - Die Bewerbung um die Aufnahme ins Weltkulturerbe der Unesco von Baden-Baden und zehn anderen europäischen historischen Kurstädten ist fertig. Gestern wurde sie im Rathaus präsentiert (Foto: Holzmann). Bis 1. Februar wird sie eingereicht. » Weitersagen (hol) - Die Bewerbung um die Aufnahme ins Weltkulturerbe der Unesco von Baden-Baden und zehn anderen europäischen historischen Kurstädten ist fertig. Gestern wurde sie im Rathaus präsentiert (Foto: Holzmann). Bis 1. Februar wird sie eingereicht. » - Mehr