Kurhaus-Gastronomie: Trennu ng im Zwist Von Sarah Reith



Baden-Baden - Seit Monaten gibt es Gerüchte, nun ist es amtlich: Meinrad Schmiederer gibt nach fast 25 Jahren die Kurhaus-Gastronomie ab. Gestern wurden die offiziellen Verträge unterschrieben. Der Schritt erfolgte indessen nicht einvernehmlich, sondern im Zwist: "Ich gehe nicht freiwillig", machte Schmiederer im BT-Gespräch klar.



Die Umstände der Trennung bezeichnete der Inhaber des Hotels Dollenberg in Bad Peterstal-Griesbach als "unglücklich und nicht wirklich schön". Erst vor drei Jahren habe er eine zehnjährige Vertragsverlängerung unterschrieben. Doch inzwischen seien die Bankette im Kurhaus um rund ein Drittel eingebrochen. Diese Veranstaltungen, bei denen etwa im Bénazetsaal für Hunderte von Gästen mehrgängige Menüs serviert werden, seien aber notwendig, um das Restaurant mitzufinanzieren. Deshalb habe man Nachlässe bei den Pachtkonditionen gefordert, wie es andernorts üblich sei - was wiederum Steffen Ratzel, Chef der Bäder- und Kurverwaltung (BKV), abgelehnt habe. Dieser habe stattdessen vorgeschlagen, den Pachtvertrag vorzeitig zu beenden. Über Monate zogen sich die zähen Verhandlungen darüber, auch Anwälte und Gutachter waren eingeschaltet. Steffen Ratzel betonte gestern, ein solcher Nachlass bei der Pacht sei rechtlich gar nicht möglich gewesen. Die Bankette seien ein vielumkämpfter Markt, man habe im Haus aber noch immer eine sehr gute Auslastung. Zum 1. März werde die BKV mit einer Tochtergesellschaft vorübergehend die Gastronomie übernehmen. Die komplette Belegschaft werde übernommen. Über eine öffentliche Ausschreibung solle dann ein geeigneter Pächter gefunden werden, der frischen Wind in die Gastronomie bringen solle. "Ich glaube, dass es künftig attraktiver wird als jetzt, was dem Kurhaus und insgesamt der Stadt gut täte", zeigte sich Ratzel überzeugt.

