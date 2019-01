"Hüfenau" und Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden im Blick Baden-Baden (nie) - Im Bezug auf das Gewerbeflächenentwicklungskonzept hat sich der Gemeinderat am Montag mit großer Mehrheit - wie schon zuvor der Bauausschuss - für das auch von der Stadt priorisierte "Szenario 1" ausgesprochen. Dieses sieht laut Sitzungsunterlagen Folgendes vor: Sicherung und Entwicklung der Reserven des Flächennutzungsplans (FNP) und die Erweiterung der "Hüfenau" (im Norden von Oos, westlich der Bahnlinie). (nie) - Im Bezug auf das Gewerbeflächenentwicklungskonzept hat sich der Gemeinderat am Montag mit großer Mehrheit - wie schon zuvor der Bauausschuss - für das auch von der Stadt priorisierte "Szenario 1" ausgesprochen. Dieses sieht laut Sitzungsunterlagen Folgendes vor: Sicherung und Entwicklung der Reserven des Flächennutzungsplans (FNP) und die Erweiterung der "Hüfenau" (im Norden von Oos, westlich der Bahnlinie). In dem von einer externen Firma erarbeiteten Konzept heißt es, dass in allen ausgearbeiteten Szenarien "der ermittelte Flächenbedarf von rund 72 Hektar bis zum Jahr 2035 dargestellt werden" kann. Und: "Diese Berechnung schließt die PFC-belasteten Flächen, das sind nach heutigem Kenntnis rund 47 Hektar mit ein." Zum Thema PFC wollte Stadtrat Rainer Lauerhaß (Freie Wähler) wissen, ob es Fortschritte dahingehend gebe, ob es in Ausnahmefällen möglich sei, Industriebetriebe auf PFC-belasteten Flächen anzusiedeln. Oberbürgermeisterin Margret Mergen erläuterte, dass für die "Hüfenau" Experten ein Sanierungskonzept erarbeiteten, das die PFC-Problematik einbeziehe. Es solle im Frühjahr vorliegen. Hans Schindler (FDP) lobte, dass Experten mit Blick "von außen" das Gutachten erstellt haben, meinte aber, dass die städtischen Fachmänner das ebenso hätten leisten können. Alexander Wieland, Geschäftsführer der Stadtbaugesellschaft GSE, erläuterte, dass vom Regierungspräsidium gefordert wurde, eine externe Firma zu beauftragen. Das Gutachten habe rund 30 000 Euro gekostet. Martin Ernst (FBB) wies auf die Endlichkeit der Gewerbeflächen hin und bat die OB darum, Gedanken hinsichtlich des Baus in die Horizontale in weitere Überlegungen einzubeziehen. Mergen fügte an, dass sie die Anregungen der Räte zur interkommunalen Zusammenarbeit, also mit anderen Gemeinden, sehr gern annehme. In Richtung Bühl und Iffezheim müsse man schauen, was "sinnvoll ist", beim Gewerbegebiet Söllingen sei zu hinterfragen, was machbar sei. Auf Nachfrage hieß es von der Verwaltung, dass die Stadt offen gegenüber der Entwicklung solcher gemeinsamer Flächen in naher Zukunft sei.

