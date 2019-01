Turgenev mit allen Sinnen

Turgenev, russischer Dichter, überzeugter Europäer, betätigte sich nach den Worten von Sigrid Münch auch als Whistleblower, der trotz staatlicher Zensur Missstände im Zarenreich literarisch aufbereitete.

Damit eröffnete die Leiterin der Stadtbibliothek am Dienstagabend den "Sängerwettstreit" im Gartenhaus der Bibliothek. Nachdem der weltweit berühmte russische Bassist Fjodor Schaljapin Turgenevs Erzählung "Die Sänger" aus seinem Zyklus "Aufzeichnungen eines Jägers" anlässlich des 100. Geburtstags dramatisierte und 1918 in St. Petersburg aufgeführt hatte, soll sich bisher kein zweiter Künstler an das Werk herangewagt haben.

Mit Angelika-Ditha Morosowa (Lesung) und Igor Morosow (Bariton) wurde dies dank der Kooperation mit Bibliotheksgesellschaft und Volkshochschule (VHS) vor interessiertem Publikum geändert.

Mit diesem Debüt nach genau 100 Jahren erfüllte sich der Lebenstraum des hochdekorierten russischen Baritons Morosow, dem Solisten, der 16 Jahre als Solist des Bolschoi-Theaters glänzte und jahrelang an den großen Opernhäusern Westeuropas und den USA tätig war. So hieß es in der Ankündigung, die sich aufs Vorteilhafteste bestätigte, sobald der Sänger seine ausdrucksstarke und nuancenreiche Stimme in leuchtenden Farben und allen Schattierungen der russischen Seele anrührend in Szene setzte. Mit der Erzählung "Die Sänger" machte seine Frau Angelika-Ditha bekannt. Sie übernahm die Rolle des Dichters, der als Augenzeuge das Geschehen in der abgelegenen Schenke in Ich-Form schildert.

"Die Sänger", der 17. Titel der 25 umfassenden Reihe "Aufzeichnungen eines Jägers", verhehlt trotz seines humorvollen Inhalts, ebenso wenig wie die anderen Geschichten, die Anklage gegen Leibeigenschaft und Unterdrückung der Bauern und die Ausbeutung durch Gutsbesitzer und korrupte Verwalter. Dieser Verrat wird mit 18-monatiger Verbannung auf sein Gut bestraft, was Turgenev Gelegenheit gibt, sich noch intensiver mit der Problematik zu befassen. Der Inhalt ist schnell erzählt: Zwei Sänger treffen in der besagten Schenke aufeinander und werden von mit Wodka benebelten Gästen zum Wettstreit angefeuert. Der eine singt technisch brillant, der andere mit Gefühl. Beiden verlieh Igor Morosow seine Stimme, ließ den ersten mit einem rhythmisch flotten Gesang in den höchsten Tönen schwelgen, während er dem anderen eine melancholische, zu Tränen rührende, aus tiefster Seele aufsteigende Ballade entlockte.

Währenddessen gab Angelika-Ditha Morosowa den Zuhörern und der Nachdenklichkeit des Dichters Ausdruck. Trotz des bereitstehenden Mineralwassers mimte sie übermäßigen Wodka-Genuss. Bald lallend, bald überschwänglich schleppend oder furios das fortschreitend allgemeine Besäufnis kommentierend, versetzte sie ihr amüsiertes Publikum in einen alko-literarischen Rausch, während Sohn Alexander, Mitglied einer Heavy Metall-Band, verträumte Gitarrenklänge aus dem Off beisteuerte.