Theaterstück rund um Erbstücke

- Auf eine sehr originelle und für die Acht- bis Zwölfjährigen überraschend tiefgründige Weise nähern sich zwölf Protagonisten des Kinderclubs U 12 im Theaterhaus am Goetheplatz dem Spielzeitmotto "Erben" an. Anders als bei den meisten vorangegangenen Inszenierungen der Sprösslinge wurde diesmal kein vorgegebenes Stück ausgewählt. Vielmehr erleben die Zuschauer im TiK am kommenden Samstag um 16 Uhr und bei einer Vorstellung am Sonntag eine Stückentwicklung mit. Die Premiere ist ausverkauft, für Sonntag gebe es noch Karten, Infos bei der Theaterpädagogik.

In der Inszenierung von Theaterpädagoge Lars Kajuiter und seiner frei schaffenden Kollegin Angéline Deborde gingen die Kinder das Motto an, indem sie eigene Erbstücke einbrachten. Seien das materielle Dinge wie die Spitzenschuhe der Mutter, die einst damit auf der Bühne tanzte, eine Halskette der Oma oder das in der Familie weitergegebene Handy. Auch erst in Aussicht stehende Güter wie der Weinberg der Familie zählten ebenso wie emotionale Erbschaften dazu. Etwa eine besondere, an bestimmte Erinnerungen geknüpfte Musik oder durch die Erziehung verinnerlichte Eigenschaften.

Ein Welterbe-Komitee befindet nun darüber, ob all die Gaben nur individuellen Wert besitzen oder für die Allgemeinheit interessant sind, erläuterte Jungschauspieler Rodrigo den dahinter stehenden Gedanken. Nora findet es ebenso wie Isabella, Frida und Linda besonders toll, dass sie alle von Anfang an mit eingebunden waren. Bei dem anfänglichen Improvisationstheater zur Annäherung an das Thema entschieden alle gemeinsam, was Bestand hat und bleiben darf. "Wir haben den Kindern die Wolle gebracht, daraus haben sie selbst die Kleider gefertigt, die wir jetzt gemeinsam ins Schaufenster hängen", umriss Lars Kajuiter sehr poetisch den Ablauf. "Aus den Aussagen der Kinder wurde von uns nur noch der entsprechende Text transkribiert", ergänzt Angéline Deborde. Damit ist das Textbuch allein den jungen Mitwirkenden zu verdanken.

Dramaturgisch teilt sich die rund 40-minütige Aufführung in drei Szenenteile, in denen sich jeweils alles um die mitgebrachten Erbstücke dreht. Thematisch aufgegliedert in die Weitergabe, Nachhaltigkeit und Erinnerung. Gespielt wird im Bühnenbild von Sebastian Ganz, das sich mit seinen Würfeln an Rodrigos Erbe orientiert, der Legosteine mitgebracht hat. Durch deren ständige Verschiebung können die jungen Akteure ganz unterschiedliche Positionen einnehmen und auch mal von oben herab agieren. Nachdem die Inszenierung, an der seit September gebastelt wird, anfangs durch das sich langsame anfreunden mit dem Spielzeitmotto "Erben" nur einmal wöchentlich alle zwölf Akteure auf den Plan rief, wurde es jetzt richtig stressig mit fünf Proben in der Woche. Isabella war anfangs etwas müde durch das frühe Aufstehen, Frida fand es schon hart, jeden Tag anzutreten, aber auch wieder toll, dass sie in der Stadt etwas essen gehen konnten.

Ihr Lampenfieber haben alle ganz gut im Griff, Schauspieler Simon Mazouri schaute am Dienstag extra in der Probe vorbei, um den Youngsters Mut zu machen. Der Soroptimist-Club Baden-Baden mit seiner derzeitigen Präsidentin Benita Hey überbrachte einen Scheck über 3 000 Euro. Seit Jahren unterstützt der Club im Rahmen seiner Förderung sozialer Projekte den Kinderclub des Theaters, da die Kids hier Empathie, Selbstbewusstsein, Disziplin und Textverständnis lernen und ihre Fantasie gefördert wird.