Aus Sportbegeisterung wird Lesefreude

Augsburg

Lehmanns erster Arbeitstag Augsburg (dpa) - Der neue Augsburger Assistenzcoach Jens Lehmann (Foto: dpa) hat Trainer Manuel Baum seine volle Unterstützung zugesagt und strebt erstmal nicht nach einem eigenen Chefposten. "Im Moment habe ich keine Ambitionen", sagte der frühere Fußball-Nationaltorwart.

Uerdingen

Effenberg Kandidat in Uerdingen Uerdingen (red) - Seit Wochenbeginn geistert der Name Stefan Effenberg um die altehrwürdige Grotenburg . Der 50-Jährige wird beim Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen als Kandidat für die Nachfolge von Trainer Stefan Krämer gehandelt, der am Montag gefeuert wurde (Foto: dpa).

Rheinstetten

Bühlertal holt BT- Mittelbaden-Cup Rheinstetten (red) - Fußball kompakt stand an diesem Sonntag in der Mörscher Keltenhalle an: 16 Teams kämpften in der 38. Auflage um den begehrten BT-Mittelbaden-Cup. Der geht in diesem Jahr nach Bühlertal. Hier der Live-Ticker vom Turnier (Foto: toto).

Karlsruhe

KSC will Zeichen setzen Karlsruhe (red) - Der Karlsruher SC will im ersten Pflichtspiel 2019 an diesem Sonntag in Zwickau ein Zeichen im Aufstiegskampf der 3. Liga setzen. "Wir werden gleich von der ersten Minute an schauen, dass wir gut ins Spiel hineinkommen", kündigte Marco Thiede (Foto: GES) an.