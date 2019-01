Meilenstein für Großbaustelle

Der Rohbau dieses Gebäudes in Richtung Luisenstraße ist fast fertig: Im April könne dort mit dem Ausbau der Zimmer begonnen werden, berichtete Projektleiter Dietmar Bischof bei einem Rundgang über die Großbaustelle. Der Luisenflügel soll mit einer Bruttogeschossfläche von gut 14 000 Quadratmetern zum Herzstück des Hotels werden. Im Erdgeschoss ist dort eine Einkaufspassage vorgesehen, in den darüberliegenden Stockwerken werden immerhin 45 der insgesamt 122 Zimmer des runderneuerten "Europ" untergebracht.

Aber auch in den Altbauten des Komplexes - vier Häuser, die miteinander verbunden werden - geht es voran. In einigen Bereichen habe man dort bereits mit dem Ausbau begonnen, sagte Bischof. Derzeit seien rund 100 Menschen täglich auf der Baustelle im Einsatz, bis zum Ende des Frühjahrs wolle man auf 180 kommen: "Nachdem die Grundlagen gelegt sind, muss es jetzt schneller gehen."

Wie berichtet, kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Verzögerungen, unter anderem gestalteten sich die Arbeiten im Untergrund schwieriger als zunächst erwartet. War als Eröffnungstermin anfangs das Jahr 2018 angepeilt, strebt man nun an, mit den Bauarbeiten spätestens Ende 2020 fertig zu werden.

Und auch die Kosten sind explodiert, wie der Schweizer Bauherr Martin Buchli (Foto: Reith), Geschäftsführer der Beresina Immobilien AG Chur, im BT-Gespräch berichtete. Alles in allem werde sich die Investitionssumme am Ende sicher auf 100 Millionen Euro oder mehr belaufen. "Wir machen das jetzt richtig", meinte er mit Blick auf die Intensität der Arbeiten: Es werde im neuen Europ keine alte Leitung mehr geben, bis zur letzten Steckdose werde alles erneuert.

Dass das Hotel Teil der Steigenberger-Gruppe bleibt, war vor diesem Hintergrund nicht immer sicher, wie Buchli erläuterte. Zwar sei schon 2014 ein Management-Vertrag unterzeichnet worden, in Anbetracht der enormen Investitionen habe er aber noch einmal nachverhandeln müssen. Auch andere Hotelbetreiber wie Mandarin Oriental und die Althoff-Gruppe hätten Interesse gehabt, das Haus künftig zu betreiben. Doch am Ende wurde man sich dann doch mit Steigenberger einig, vor wenigen Wochen wurde laut Buchli der Nachtrag zum Management-Vertrag unterzeichnet. Thomas Willms, Vorstandssprecher (CEO) der Steigenberger Hotels AG, war folglich auch zum Festakt angereist. Er versprach Buchli gestern in seinem Grußwort: "Wir werden Sie stolz machen auf Ihren Bau, die Zahlen werden für sich sprechen."

Auch von städtischer Seite war die Begeisterung über den Fortschritt des Projektes und das Engagement des Investors groß. Oberbürgermeisterin Margret Mergen erinnerte in ihrer Ansprache an den Dezember 2014, als man den "Europ" aus Feuerschutzgründen habe außer Betrieb nehmen müssen - und die Zukunft völlig unklar gewesen sei. Buchli sei der "Ritter auf dem weißen Pferd" gewesen, der zur Rettung herbeieilte. Der Europäische Hof sei "neben dem Brenners die Adresse der Hotellerie in Baden-Baden", hob Mergen die besondere Stellung des Hauses hervor. Dem schloss sich auch Tourismus-Chefin Nora Waggershauser an: Die ganze Stadt fiebere der Fertigstellung entgegen, betonte sie. Man sei dankbar, wie liebevoll das Haus saniert werde.