Leeres GSE-Haus: Nachnutzung gesucht

Die GSE hatte das Gebäude komplett entmietet, weil an seiner Stelle ein Neubau der Firma Arvato entstehen sollte. Wie berichtet, hat das Unternehmen von den Erweiterungsplänen aber nun Abstand genommen. "Es gab einen Kaufvertrag mit einer Rücktritts-Option", sagt Börsig. Das sei die Basis für die Entmietung des Gebäudes gewesen. "Wir waren alle der Annahme, dass Arvato den Vertrag erfüllt", so der GSE-Chef. Die Entmietung sei "auch ein Kraftakt für uns" gewesen. Dass Arvato nun von dem Vertrag zurückgetreten sei, sei eine Enttäuschung.

Insgesamt waren laut Börsig in den vergangenen Monaten 18 Wohnungen geräumt worden. Die Bewohner - Paare, Einzelpersonen und Familien - seien in anderen städtischen Wohnungen im Briegelacker, aber auch in den GSE-Neubauten in der Wörth- und in der Alemannenstraße untergekommen, und zwar zu ähnlichen Bedingungen, wie Börsig betont. Man habe auch bei Umzügen Unterstützung geleistet. Gegen den Willen der Bewohner hätte man nach seinen Worten ohnehin nichts unternehmen können. "Die Rechte von Mieter sind sehr groß", so der GSE-Chef. Man habe die Leute ja nicht einfach vor die Türe setzen können.

Jetzt stehe man aber plötzlich vor der Frage, was man mit dem leeren Gebäude anstellen könnte. Möglich wäre eine grundlegende Sanierung im Bestand, aber auch eine städtebaulich ganz neue Lösung zusammen mit dem benachbarten Areal des ehemaligen Grundbuchamtes, das von Arvato ebenfalls genutzt werden sollte. "Gefühlsmäßig ist an dieser Stelle eine Gewerbebebauung eher nicht passend", macht Börsig aus seiner Meinung keinen Hehl. Zum einen, weil das die Parkplatznot in der Weststadt verschärfen würde, und zum anderen, weil es derzeit mit dem ehemaligen Zollamtsareal und Grundstücken am Europakreisel noch ähnliche Gewerbeflächen gebe. Bezahlbarer Wohnraum sei dagegen immer noch dringend nötig, so der GSE-Chef.

Es werde aber "querbeet" in alle Richtungen gedacht. Unter anderem laufe auch eine Prüfung, ob es sinnvoll wäre, Teile der Stadtverwaltung dort unterzubringen. Nach Börsigs Worten wird es sicher aber noch einige Zeit dauern, bis dem Gemeinderat ein Konzept für das Areal präsentiert werden kann.