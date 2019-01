CDU-Kandidatin:

Kaiser weist das zurück.

Im Visier hat Bippes die Messstation an der Kreuzung am Ebertplatz. Sie war die einzige Messstelle, die bei einer ersten Bilanz im Herbst hohe Stickoxid-Werte vorgewiesen hatte. Die Stadtverwaltung ließ daraufhin in etwa 100 Meter Entfernung an der Einmündung Fürstenbergallee/Erwinstraße eine zweite Station aufstellen, um herauszufinden, ob die höhere Stickoxidbelastung auch in angrenzenden Wohngebieten messbar ist.

Bippes äußert nun den Verdacht, dass die Verwaltung sich beim Aufbau der Messstation am Ebertplatz nicht an europaweit geltende Standards gehalten habe. So sollen Messstellen laut einer Vorgabe des Umweltbundesamtes unter anderem mindestens 25 Meter entfernt von einer verkehrsreichen Kreuzung aufgestellt werden.

Diese Vorgabe werde am Ebertplatz nicht eingehalten. Die Messstation dort befinde sich "etwa drei Meter von den vorbeifahrenden oder an der Ampel haltenden Autos entfernt". Es werde dort "direkt am Auspuff gemessen", meint die MIT-Vorsitzende. "Das ist unsinnig und verstößt möglicherweise gegen gesetzliche Bestimmungen." Wer so messe, der wolle keine Zahlen ermitteln, die Aussagekraft für die Menschen in Baden-Baden haben. "In Baden-Baden lebt kein Mensch direkt am Auspuff eines Autos." Bei dieser Messung gehe es deshalb "einzig und allein um den ideologischen Kampf gegen das Auto", so Bippes. Die Grünen schadeten mit der "rein ideologisch geprägten Feinstaubdebatte" der Wirtschaft massiv und nähmen "die Deindustrialisierung Deutschlands" billigend in Kauf. Für Baden-Baden seien kluge Verkehrskonzepte mit attraktivem Personennahverkehr gefragt. "Mit Tricksereien mit Messstationen kommen wir nicht weiter", so die CDU-Stadtratskandidatin.

Bei den von Bippes beanstandeten und seit Mai 2018 laufenden Luftmessungen entlang der B 500 geht es um die grundsätzliche Frage, wie hoch die Schadstoffbelastung im Umfeld des vierspurigen Zubringers ist. Dazu wurden Messgeräte am Tausendfüßler, in Höhe der Murgstraße und beim Ebertplatz aufgestellt. Die Messreihe sei 2011 vom Gemeinderat beschlossen und im Stadtentwicklungskonzept Baden-Baden 2020 als Ziel niedergelegt worden, sagt Kaiser, "und wir machen jetzt die Umsetzung". Dabei gehe es aber nicht etwa darum, Fahrverbote auszusprechen. Deshalb müsse man sich auch nicht an irgendwelche Vorgaben halten. "Wir wollen einfach nur grundsätzlich wissen, wie die Luftqualität an der Stelle ist", so der Dezernent, der die Aufregung der MIT-Vorsitzenden nicht nachvollziehen kann. Zumal die bislang gemessenen Werte an allen Messstellen, auch am Ebertplatz, "bei weitem weniger hoch liegen, als sie theoretisch errechnet waren", so Kaiser. "Im Gegenteil: Ich halte das für eine gute Sache, was der Gemeinderat 2011 beschlossen hat", betont er. Im Frühjahr werde er dem Gremium und der Öffentlichkeit, so wie beschlossen, die Messwerte des Winterhalbjahrs vorstellen. Ein verlässliches Gesamtbild der Luftqualität werde man dann auf Basis einer ganzjährigen Messung im Gemeinderat im Spätsommer abliefern.

