Böhlen: Weiblichste Grünen-Liste aller Zeiten









21 Jahre jung ist der Ortsverband der Grünen in Sinzheim, der bei der Kommunalwahl im Jahr 2014 die erfolgreichste Liste sowohl im Landkreis Rastatt als auch im Stadtkreis Baden-Baden aufbot.

Im Sinzheimer Gemeinderat stellen sie aufgrund ihres Wahlergebnisses mit 69 Stimmen mehr als die Freien Wähler die zweitstärkste Fraktion und sind mit fünf Ratsmitgliedern vertreten. "Es soll niemand sagen, seine Stimme ist nichts wert", sagte Joachim Heck, Sprecher des Ortsverbands Sinzheim. "Ihr leistet eine großartige Arbeit", lobte die Landtagsabgeordnete Beate Böhlen die Sinzheimer Parteikollegen.

Fast aus allen Nähten platzte das Nebenzimmer im Schiftunger Gasthaus "Strauß", denn es waren nicht nur Nichtmitglieder gekommen, die ihre Bereitschaft für eine Kandidatur zeigen wollten, sondern auch einige neue Mitglieder. Stimmberechtigt waren 15 anwesende Mitglieder, die 22 Kandidaten nach dem Bundes-Frauenstatut von Bündnis 90/Die Grünen zu wählen hatten. Danach sind grundsätzlich alternierend die Wahllisten mit Frauen und Männern zu besetzen, wobei den Frauen die ungeraden Plätze zur Verfügung stehen. Als Ergebnis lag eine Liste vor, die Beate Böhlen als "die weiblichste Grünen-Liste aller Zeiten" bezeichnete, die "15 kraftvolle Ja-Stimmen" erhielt. "Ich wünsche Euch in Sinzheim, dass nur Menschen in den Gemeinderat kommen, die sich für den Erhalt der demokratischen Grundwerte in unserem Land verantwortlich fühlen", sagte Böhlen.

Mit Angelika Schlageter (54, Diplom-Sozialarbeiterin), die vor 24 Jahren die Gemeinwesenarbeit in Hügelsheim aufbaute, führt eine bekannte Frau die Grünen-Liste in Sinzheim an. Matthias Schmälzle (49, Bio-Gärtner) steht auf Platz zwei. Weiter folgen Ulrike Alex (54, Redakteurin), Joachim Heck (36, promovierter Chemiker), Susanne Thimet (57, Seminarleiterin in der Lehrerausbildung), Carsten Bräutigam (60, Landschaftsplaner), Ruth Huck (70, Rentnerin), Peter Blödt-Gassenschmidt (55, Fachkrankenpfleger), Sabine Ertl (39, Sachbearbeiterin), Michael Vogel (61, Diplom-Pädagoge), Bettina Härer-Nagelschmidt (56, Pädagogin), Gereon Wiesehöfer (52, Redakteur), Lucia Bräutigam (55, Erzieherin), Clemens Schmidtke (33, Lehramtsanwärter), Christiane Heink (49, Fachwirtin Krankenhausmanagement), Andreas Bathelt (52, Diplom-Ingenieur), Astrid Liebich (57, Bio-Winzerin), Oliver Reinhardt (60, Tontechniker), Tobias Everke (49, kaufmännischer Angestellte), Erwin Kirschner (59, Diplom-Ingenieur), Edeltraud Galitschke (68, Märchenerzählerin) und Jörg Schuster (52, Tontechniker). Ersatzkandidat ist Karsten Dotzauer.

Nicht auf der Liste vertreten ist Agnes Lemcke, die nach zehn Jahren Gemeinderatstätigkeit aufgrund ihrer beruflich veränderten Situation nicht mehr kandidierte, sich jedoch weiterhin bei den Grünen in Sinzheim engagiert. Am Donnerstag, 7. Februar, treffen sich die Grünen um 19.30 Uhr im "Hirschkeller" in Sinzheim, um ihre Themenschwerpunkte für die Wahl zu erarbeiten.