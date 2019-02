"Jeder kann persönlichen Beitrag leisten, um die Luft zu verbessern"

Baden-Baden - In der Debatte um Luftschadstoff-Grenzwerte haben sich jüngst einige Lungenspezialisten zu Wort gemeldet. 113 von 3 800 angeschriebenen Experten unterstützen die Stellungnahme von Professor Dieter Köhler, in der er bezweifelt, dass die Werte für Stickoxide (NOX) und Feinstaub wissenschaftlich gerechtfertigt sind. BT-Redakteurin Nina Ernst hat den Baden-Badener Lungenfacharzt Dr. Jens Mathews nach seiner Meinung gefragt.



BT: Herr Dr. Mathews, wussten Sie von der Stellungnahme? Dr. Jens Mathews: Die Initiative um Professor Dieter Köhler, der aus den Medien inzwischen sehr bekannt ist, umfasst auch die Unterschriften von Wissenschaftlern und Technikern, die nicht Lungenfachärzte sind. Mir ist nicht bekannt das dazu alle Fachärzte angeschrieben worden wären. Ich wurde es jedenfalls nicht. Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie (DGP) hat im Gegenzug eine Umfrage unter ihren Mitgliedern auf den Weg gebracht. Diese zeigt ein sehr differenziertes Meinungsbild. Im Tenor wollen alle, auch Prof. Köhler, saubere Luft zum Atmen für die Menschen. Aber es besteht auch der Wunsch nach wissenschaftlich guten Daten, um Entscheidungen mit Vernunft und Augenmaß zu treffen, um die Ziele zu erreichen. BT: Wie stehen Sie zu den Grenzwerten? Mathews: Ich persönlich sehe die Grenzwerte skeptisch. So ist etwa am Arbeitsplatz ein Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) von 950 µg/m2 in Ordnung, während der EU-Grenzwert von 40 µg/m2 für Außenluft gilt, auch an der Hauptverkehrsstraße - also ein Faktor 24 Unterschied. Das ist für mich nicht schlüssig. Der EU-Grenzwert wird dann bizarrerweise auch ohne jeden Autoverkehr erreicht, wie es in Oldenburg an Messstationen am Tag einer Vollsperrung wegen einer Baustelle und am Tag des Stadtmarathons der Fall war. Schließlich ist schwer nachvollziehbar, warum die Spielregeln zum Messen der Werte so unterschiedlich gehandhabt werden. Die einen messen am Straßenrand auf 1,5 Meter Höhe, die anderen in 4 Meter Höhe etwas ab der Straße. Ich kann also verstehen, dass es Zweifel an den Grenzwerten und deren Überwachung gibt, gerade vor dem Hintergrund, dass Fahrverbote gravierende Einschnitte sind - während Holzöfen in Stuttgart weiter brennen. BT: Professor Köhler sagte im Fernsehen, dass er von keinen Todesfällen durch Stickoxid und Stickstoffdioxid wisse. Sind Ihnen solche Fälle bekannt? Mathews: Feinstaub kann wohl zu Schädigungen führen, direkte Todesfälle durch Feinstaub sind aber eher theoretisch berechnet, die Menschen sterben ja an unterschiedlichen Folgeerkrankungen. So wurde beobachtet, dass die Lebenserwartung geringer ist, wo die Luft schlechter ist. Aber die Zusammenhänge sind noch nicht ganz klar. Welche Rolle etwa spielen andere Lebensgewohnheiten und Umstände? BT: Was muss für bessere Luft getan werden? Mathews: Wir sollten darüber nachdenken, das Auto öfter stehenzulassen. So wundere ich mich beim Bäcker am Sonntag, wie oft wohl aus Bequemlichkeit das Auto für kurze Strecken genutzt wird. So kann jeder seinen persönlichen Beitrag leisten, um die Luft zu verbessern und was für die Gesundheit zu tun, indem er zu Fuß geht oder Fahrrad fährt. Natürlich müssen regelmäßig Verursacher unreiner Luft - Kraftwerke und Schiffe - hinterfragt werden und Zielvereinbarungen getroffen werden. Dies gilt auch für den Verkehr, aber wir brauchen verlässliche Zahlen und Spielregeln, um nicht Falsche zu bestrafen.

