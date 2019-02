Der Tourismus-Boom geht weiter

(jo) - Montage, Logistik und Einkauf von USM sind 2018 von Bühl nach Leipzig in eine neue europäische Logistik- und Montagezentrale integriert worden. Die Bühler Montagehalle, ein Kulturdenkmal, steht derzeit zum Großteil leer. Die Firmenleitung arbeitet an "neuen Ideen" (Foto: jo). » - Mehr

Rastatt