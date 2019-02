Der Tourismus-Boom geht weiter

Rastatt

Rastatt

Landkreis will verstärkt blitzen Rastatt (ema) - Die Kreisverwaltung will mehr Präsenz bei der Überwachung des Straßenverkehrs zeigen und einen Blitzer-Anhänger kaufen. Damit verbunden wäre die Schaffung zusätzlicher Personalstellen. 450 000 Euro Mehreinnahmen an Bußgeldern werden erwartet (Foto: pr).

Frankenthal

Frankenthal

Prozess um tödliche BASF-Explosion Frankenthal (lsw) - Fünf Tote, Dutzende Verletzte, ein riesiger Schaden: Eine Explosion erschütterte vor zwei Jahren das BASF-Werk in Ludwigshafen. Heute hat die juristische Aufarbeitung begonnen. Angeklagt ist ein Arbeiter, der wohl eine verhängnisvolle Entscheidung traf (Foto: dpa).

Bühl

Bühl

Bis zu 400 neue Arbeitsplätze Bühl (gero) - Die Zeichen bei Schaeffler in Bühl stehen auf Expansion. Momentan wird im Baumamt der Bauantrag für einen fünfgeschossigen Neubau in den Bußmatten bearbeitet, in dem die Entwicklungsabteilung und das Headquarter Automotive untergebracht werden (Foto: Fuß).

Gaggenau

Rat verabschiedet Rekordhaushalt Gaggenau (uj) - Die Große Kreisstadt hat einiges vor in den nächsten Jahren. Größtes Projekt ist das Waldseebad. Aber auch in Erziehung, Bildung und Betreuung sowie in den Hochwasserschutz werden Millionenbeträge investiert. Enthalten sind diese Gelder im Doppelhaushalt (Foto: wiwa). » Weitersagen (uj) - Die Große Kreisstadt hat einiges vor in den nächsten Jahren. Größtes Projekt ist das Waldseebad. Aber auch in Erziehung, Bildung und Betreuung sowie in den Hochwasserschutz werden Millionenbeträge investiert. Enthalten sind diese Gelder im Doppelhaushalt (Foto: wiwa). » - Mehr