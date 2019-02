Welterbestatus für Weinberg und Uhrenkette Von Conny Hecker-Stock



Baden-Baden - Die Stückentwicklung des Kinderclubs U 12 zum Spielzeitmotto "Erben" im Theater im Kulissenhaus (TiK) war nicht nur für die jungen Akteure selbst eine große Sache. Ein Geschwisterkind konnte es bei der Premiere fast nicht aushalten bis zum Beginn des Stücks und war mindestens ebenso aufgeregt wie die mitspielende große Schwester.



Zum Auftakt präsentierten die zwölf Kinder nacheinander kurz die Errungenschaften, die ihnen ihre eingebrachten Erbstücke vermitteln. In ihre Szenen rund um die Entscheidungen des Welterbe-Komitees, ob ihre Erbstücke deren strenge Kriterien erfüllen oder nur einen persönlichen Wert darstellen, waren immer wieder Geschichten rund um Familie Klaussen eingeflochten. Der Familienvater will da ein Jahr nach dem Tod der Mutter eine neue Freundin einbringen, was von seiner Tochter von vornherein hasserfüllt abgelehnt, vom Sohn dagegen neutral aufgenommen wird. Die Zuspitzung gipfelt in der Entmündigung des Vaters, der von der Tochter für unzurechnungsfähig erklärt wird. Zuerst findet er den Gedanken noch ganz witzig, ab jetzt die verrücktesten Sachen tun zu können, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen. Doch letztlich rafft ihn die Ankündigung des Anwalts dahin, die Jungschauspieler stehen am offenen Grab, und plötzlich wird der eintretende Erbfall ganz authentisch. Derweil ist das in wechselnder Besetzung agierende Welterbe-Komitee ziemlich gefordert. Zählt ein Colt, so detailverliebt er auch gepflegt sein mag, wirklich dazu? Nein, schließlich schützt schon bewaffnete Polizei die Gesellschaft, Hobbyjäger zählen sowieso nicht, und echtes Gold wurde beim Beschlag auch nicht verarbeitet. Anders sieht es da mit der Uhrenkette der Oma aus. Sie nützt der Allgemeinheit, lässt sich doch mit ihr prima der Takt für den gemeinschaftlichen Tanz und die Körperwippe vorgeben. Ist Mutter berühmt?



"In der Familie schon"



Der familieneigene Weinberg in der Pfalz bekommt vom genussfreudigen Komitee sofort einen Sonderstatus eingeräumt. Zwar keltere die Familie nicht selbst, jedoch der Pächter. Und dass dieser einen guten Tropfen kreiert, davon überzeugen sich die Doktoren und Professoren mehrfach bis sie leicht beschwipst einer Aufnahme ins Weltkulturerbe zustimmen. Ein gerahmtes Bild der Mutter als Erstklässlerin sorgt dagegen für Diskussionsstoff unter den Protagonisten. Ist sie denn berühmt oder so? "In meiner Familie schon", kontert der Junior schlagfertig. Sein Antrag wird unter drei strengsten Bedingungen angenommen: Er muss auf jeden Fall selbst Kinder bekommen, und die Enkel müssen gesichert sein, von denen wiederum jeder mit einem solchen Bild zur Einschulung beglückt werden muss. Ein Brief, den die Kinder im September bei der Aufnahme der ersten Proben an sich selbst geschrieben haben, durfte erst zur Premiere wieder geöffnet werden. Da fragten sie sich schon im Vorfeld, ob der Text sitzt und sie gut vorbereitet sind und hofften, dass der Spaß bei den Proben nicht ausbleibt. Benita Hey, Präsidentin vom Service-Club Soroptimist International Baden-Baden, der den Kinderclub seit fünf Jahren finanziell unterstützt, überbrachte den Kindern Rosen und Süßigkeiten nach der gelungenen Vorstellung.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Stuttgart

Kurstadt für Welterbe nominiert Stuttgart (lsw) - Baden-Baden will in die Unesco-Welterbeliste aufgenommen werden. Die Kommune und zehn weitere bedeutende europäische Kurstädte des 19. Jahrhunderts werden dafür nominiert, wie das Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Stuttgart mitteilte (Archivfoto: red). » Weitersagen (lsw) - Baden-Baden will in die Unesco-Welterbeliste aufgenommen werden. Die Kommune und zehn weitere bedeutende europäische Kurstädte des 19. Jahrhunderts werden dafür nominiert, wie das Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Stuttgart mitteilte (Archivfoto: red). » - Mehr