Leckereien aus dem 3-D-Drucker faszinieren

Derzeit besuchen rund 3 000 Schülerinnen und Schüler, unterrichtet von 180 Lehrkräften, die beiden Bildungseinrichtungen. Das Angebot ist breitgefächert und geht von den Berufsfachschulen bis hin zur gymnasialen Ausbildung. Eine Vielzahl an Berufsabschlüssen können an der RSS und LLS erreicht werden, legten die Schulleiterinnen Reinhilde Kailbach-Siegle und Gabriela Krellmann dar.

Die beruflichen Schulen bereiteten junge Menschen auf die Herausforderungen der Zukunft gezielt vor, so Kailbach-Siegle. Schlagworte wie 4.0, Automatisierung, Vernetzung und Digitalisierung prägten die Zukunft. Dennoch, auch allgemeinbildende Inhalte wie Naturwissenschaften, Fremdsprachen und Kunst werden an beruflichen Schulen unterrichtet, so Kailbach-Siegle.

In diesem Jahr präsentierten sich die Naturwissenschaften mit neuem Programm. Die RSS-Berufskollegabsolventen Daria und Aron beschäftigen sich, nach eigener Auskunft, seit einem halben Jahr mit der Planung, dem Bau und der Programmierung von Robotern. Sie ließen das Publikum staunen.

Schokolade aus dem 3-D-Drucker? Über additive Fertigungstechnik und deren praktische Anwendung informierten die beiden LLS-Schüler Laura und Leon die interessierten Zuhörer. Die im 3-D-Druck entstandene Schokoladenformen, ließen sie anschließend von einer der Fachklassen des Bäcker- und Konditorenhandwerks der RSS mit Schokolade füllen. Erste Empfängerin der leckeren Köstlichkeit war Oberbürgermeisterin Margret Mergen.

Die Verwaltungschefin freute sich, wieder einmal auf dem Bildungshügel sein zu dürfen. "Es ist spannend, zu sehen, was sich in der Bildung so tut", sagte sie. Die Wirtschaft brauche den bodenständigen Mittelstand, betonte die OB. Er habe Baden-Württemberg wirtschaftlich an die Spitze gebracht. Eine Aussage, die auf die breite Zustimmung des anwesenden Publikums traf. Auch stellte sie die Sanierung der in die Jahre gekommenen Schulgebäude in Aussicht. Wie berichtet, werden dafür und für den Neubau eines Schulgebäudes, das von der RSS mitgenutzt werden soll, in den kommenden Jahren mehrere Millionen Euro investiert.

Das Berufsschulangebot der beiden Schulen ist breit aufgestellt und reicht von Maskenbildnern, über Bühnenmaler und Bühnenplastiker bis zu Kaufleuten, Gastronomie-Fachkräften und Pflegern. Auch Bildungswegberatung konnte in Anspruch genommen werden. Nahezu magisch angezogen wurden die jungen Interessenten und ihre Eltern von den 3-D-Druckern in der LLS.