Da wird der Dirigent zum Großwildjäger

- Viele Besucher, ob groß oder klein, waren der Aufforderung der Philharmonie Baden-Baden gefolgt und hatten bei deren ausverkauftem närrischen Konzert selbst in die Fastnachtskiste gegriffen. Dabei wurden nicht nur lustige Kopfbedeckungen ausgegraben, sondern gleich der ganze Kostümfundus geplündert. Doch auch die Musiker bewiesen viel Fantasie, allen voran Konzertmeister Yasushi Ideue, der als furchterregender Graf Dracula im rotschwarzen Umhang mit Reißzähnen und fahlem Gesicht imponierte. Eine Schlange, das Engelchen mit Flügeln, ein spanischer Ritter, Harry Potter oder Michael Jackson als Drummer waren ebenfalls auszumachen. Chefdirigent Pavel Baleff schoss den Vogel ab mit seinen Einfällen, wobei er sich an der Vorgabe des Konzertprogramms orientierte. Durch dieses führte Berth Wesselmann mit viel Witz, wobei er nicht vergaß, immer mal wieder Brücken zum Theater zu bauen - etwa mit seinem etwas verfremdeten, dreisprachig gesungenen Willkommensgruß an Freunde, Fastnachtsfans und Fremde aus dem Musical "Cabaret".

Im güldenen Jackett und roten Zylinder trat Pavel Baleff an als Schauspieldirektor bei der Ouvertüre aus dem gleichnamigen Singspiel Mozarts. Beethovens Leonoren-Ouvertüre III wurde unter seinem Dirigat immer langsamer und brach unter gelegentlichem Stöhnen einzelner Musiker fast ab, bis sie sich zu vollem Tutti steigerte und mit Trommelwirbeln endete. Wesselmanns Urlaub in der Inselwelt der Spirituosen, wo er in den Literwochen im Hotel on the Rocks weilte, ließ Baleff angesäuselt, mit roter Nase und flüssigem Nachschub im Rucksack in der Polka "Frauenherz" von Josef Strauß um seine Angebetete trauern. Beim kurzweiligen Strauss-Walzer und der Jagd-Polka von Bruder Johann zielte er als Großwildjäger mit selbst gebastelten Schleudern auf seine armen Musiker, dass denen ganz anders wurde und steuerte im weiteren Verlauf eine Art Xylofonspiel auf einem Stahlträger bei. "Paso Doble im Zweivierteltakt" erwartete die bestens aufgelegten Zuhörer laut Wesselmann beim temperamentvollen Spanischen Zigeunertanz mit klappernden Kastagnetten. Als liebenswerter Harlekin mit riesigen Hosentaschen, aus denen sich allerhand zaubern ließ, dirigierte Baleff die etwas grillig tickende Uhr in Leroy Andersons "The Syncopated Clock". Bei Haydns Sinfonie Nr. 101 "Die Uhr" erinnerte er an die Stars in der Manege, als er die Musiker mittels Jonglage mit Mandarinen durch das Stück führte. Einfach putzig präsentierte sich der Maestro als verschmuster Kater in Leroy Andersons "The Waltzing Cat", wobei er auf seinem Dirigentenpult Besuch von einem kleinen Kätzchen und einer Mini-Erdbeere bekam, die auf allen vieren zu ihm hinaufkletterte.

Beim abschließenden Florentiner Marsch hatte das Publikum wieder einmal seine helle Freude beim Mitklatschen, der Orchesterchef dirigierte hier beide Seiten auf und vor der Bühne und ließ dabei seine Flower-Power-Brille fröhlich blinken.