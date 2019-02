Gassenhauer, Tänze, Akrobatik und witzige Reime









Gleich zu B eginn des Programms kündigten elf Glockenschläge und schmetternde Fanfarenklänge das närrische Bühnengeschehen an und altbekannte Fastnachtsgrößen wie Erna Vogel und Fremersbergwächter Herbert Ganther betraten die Bühne. Dieter Falk zählt ebenfalls zu den lang gedienten NCW-Figuren. In diesem Jahr verabschiedete er sich bei einem gemeinsamen Auftritt mit seinem Enkel Luca Hertweck als rollerfahrender Opa und entließ das junge, vielversprechende Talent mit dem Hang zur treffsicheren Pointe in die künftige NCW-Bühnenwelt.

In leuchtenden Farben zogen die Damen der NCW-Junggarde die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich. Apropos bunte Dekoration, hier hatte sich zuvor die NCW-Seniorengarde besonders viel Mühe gegeben, um den Sinzheimer Kulturtempel in den typischen Farben Blau, Silber, Weiß zu tauchen. Ein in der Mitte der Halle installierter Laufsteg verschaffte den Akteuren die Möglichkeit, sich bestens in Szene zu setzen. So etwa bei dem Auftritt, bei dem Sitzungspräsident Roland Graf in die Rolle eines Interpreten schlüpfte und mit Gassenhauern die Stimmung im Saal befeuerte.

Als optisches Aushängeschild mit Wedel und Buschel zeigten die NCW-Cheerleader-Damen beeindruckende Akrobatik auf der Bühne. Mit der 13-jährigen Emi Weidemann machte erstmals eine Karlsruher Göre mit schlagfertigem Mundwerk auf der NCW-Bühne ihre Aufwartung. Anschließend defilierten die Tänzerinnen salutierend zum Badner Lied auf dem Laufsteg. Sympathien erntete Franziska Schmidt als quirliges Tanzmariechen.

Mit Patricia Hemmer als Gräfin "Contenance" bekamen die NCWler "adeligen" Besuch von allererster Güte. In Sinze könne sie nicht residieren, weil man ihr hier nicht mal ein Schloss präsentieren könne. Außerdem müsse sie am Ort bei zu viel Verkehr zu oft Umleitungsstrecken fahren, befanden Hoheit in barocker Robe. Jedenfalls huldigte sie gemeinsam mit den närrischen Untertanen "Contenance, Contenance - in Sinze isst man nur Schnitzel mit Soß".

In ausgezeichnetem Reimvers bereitete sich Holzfäller Martin Hettler mit Stricksocken aus Stahlwolle auf das Eiszeitszenario für Sinzheim vor: Eisbären auf der Autobahnbrücke nach Leiberstung und "kein Holz mehr im Kartjer Wald, denn der Ort liegt dann im Gletscherspalt". Abseits von High-Tech-Sägeketten propagierte er einen ökologischen Quantensprung in der Sägetechnik: eine Bügelsäge ohne Motor, die hin und her bewegt wird. Zum Ende des Auftritts stimmte Peter Kreuz' "Park & Ride-Band" den Holzmichel an, und das Publikum sang begeistert mit.

Dunkle Gestalten, die sich bei ihrem Einzug unters Publikum gemischt hatten, entpuppten sich bei einem Bühnentanz als Pippi-Langstrumpf-Figuren. Beim Finale gab es viel Applaus und ein Wiedersehen mit allen Akteuren des Nachmittags.