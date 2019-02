Theaterkarte als Freifahrschein

Von Harald Holzmann



Baden-Baden - Eintrittskarten fürs kurstädtische Theater sollen schon bald am Aufführungstag als Freifahrscheine für die öffentlichen Verkehrsmittel des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) gelten. Oberbürgermeisterin Margret Mergen sagte, dass Gespräche über die Einführung eines sogenannten Kombitickets laufen. Die CDU-Fraktion im Gemeinderat hatte vergangene Woche die Verwaltung beauftragt, die Einführung des Kombitickets für Theater und Philharmonie zu prüfen (wir berichteten). "Die Idee hatten wir auch schon", sagte Mergen nun auf BT-Anfrage. Das Theater habe sein Ticketbuchungssystem kürzlich umgestellt, so dass nun eine Einführung des Kombitickets auch technisch möglich sei.



Bei der Philharmonie sei man bei der Überarbeitung des Ticketsystems noch nicht so weit. "Aber auch dort wäre es sicherlich sinnvoll, das Kombiticket einzuführen", so Mergen. Das Festspielhaus ist schon seit vielen Jahren Kombiticket-Partner des KVV. Eintrittskarten gelten am Veranstaltungstag grundsätzlich als Fahrschein im gesamten KVV-Gebiet. "Auch beim New-Pop-Festival machen wir das schon seit Jahren", meinte die OB. Sie halte das System, das beispielsweise auch Besucher der Volksschauspiele in Ötigheim oder des Karlsruher SC regelmäßig nutzen können, grundsätzlich für sinnvoll, um Menschen dazu zu bewegen, auf Bus und Bahn umzusteigen. Die Theaterkarten werden infolgedessen künftig für alle "vielleicht etwa 80 Cent teurer sein", schätzt Mergen. Da gelte eben das Solidarprinzip.



Nachgedacht hat man im Rathaus auch darüber, ob Kombitickets für Therme, Kino in der Cité oder Museen sinnvoll wären. "Da sind wir aber zum Schluss gekommen, dass es keinen Sinn macht, weil die Tickets dafür meist nicht vorab erworben werden", so die OB.

