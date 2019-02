Sternchenthemen sehen, hören und erleben

(red) - Es gibt etwas zu feiern: Bereits zum zehnten Mal findet im Februar - und zwar vom 18. bis 22. Februar - das Sternchenthemenfestival "Fit fürs Abi in 5 Tagen" am Theater Baden-Baden statt. Das in Baden-Baden geborene und seitdem mehrfach kopierte Format ermöglicht, in fünf Tagen durch Inszenierungen, Workshops, Nachgespräche, Vorträge und weiteres Rahmenprogramm, einen neuen, erfrischenden Blick auf prüfungsrelevante Stoffe zu werfen, schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung.

Im Falle von E.T.A. Hoffmanns Novelle "Der goldne Topf" darf der Blick auf die Theateradaption durch VR-Brillen geworfen werden. Dafür gibt es laut Ankündigung noch Restkarten.

Neu im Programm ist dieses Jahr ein Vortrag zum Thema Naturlyrik (18. Februar, 14 Uhr), gehalten von Christian Schärf vom Institut für Literarisches Schreiben der Universität Hildesheim. Wie er theoretisch an Naturlyrik heranführt, kann dann direkt im Anschluss ganz praktisch beim "Lyrischen Spaziergang" ausprobiert werden: Zehn Schauspieler des Ensembles haben zehn verschiedene Gedichte eingesprochen, die an zehn Orten in Baden-Baden per QR-Code angehört werden können, kostenlos und draußen. Wer die Schauspieler nicht nur im Ohr, sondern dreidimensional und persönlich erleben möchte, dem wird die Eröffnung des "Lyrischen Spaziergangs" im Anschluss an den Naturlyrik-Vortrag am Theater Baden-Baden empfohlen (18. Februar, 15 Uhr).

Neben "Der goldne Topf" und der Naturlyrik stehen Inszenierungen von "Faust I" und "Der Steppenwolf" auf dem Programm, begleitet von Vorträgen und Nachgesprächen. Wieder mit dabei ist der bekannte Goethe-Experte Michael Jaeger. Er arbeitet an der Freien Universität Berlin und ist Autor von "Global Player Faust". In Baden-Baden wird er vor und nach den Vorstellungen von "Faust I" bei Vortrag und Nachgespräch zu hören sein.

Aber nicht nur an Deutschabiturienten richtet sich das Programm: Im Bereich Musik gibt es zum zweiten Mal eine Kooperation mit dem SWR-Symphonieorchester. Das Konzert "Klavierquintett in f-moll, op. 34." von Johannes Brahms wird ergänzt von einer Einführung in Kooperation mit der Brahmsgesellschaft und in Zusammenarbeit mit verschiedenen Schülern auf der Bühne (22. Februar, 14 bis 16 Uhr).

In erster Linie für Abiturienten ist der "Escape-Room" im Spiegelfoyer. Alle anderen Veranstaltungen, Vorträge, Vorstellungen und das Konzert stehen jedem offen und locken mit günstigen Schülerpreisen für jedes Alter, heißt es weiter. Restkarten im freien Verkauf sind auf der Webseite des Theaters und beim Ticketservice, Bäderstraße 2/Ecke Gernsbacher Straße, erhältlich. Kombirabatte für Schulen gibt es nur über den Ticketservice.

www.theater-baden-baden.de