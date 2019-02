Denkmaleigenschaft bleibt wohl erhalten

Frankenthal

Prozess um tödliche BASF-Explosion Frankenthal (lsw) - Fünf Tote, Dutzende Verletzte, ein riesiger Schaden: Eine Explosion erschütterte vor zwei Jahren das BASF-Werk in Ludwigshafen. Heute hat die juristische Aufarbeitung begonnen. Angeklagt ist ein Arbeiter, der wohl eine verhängnisvolle Entscheidung traf (Foto: dpa).

Baden-Baden

Wohnhaus gerät in Brand Baden-Baden (red) - Ein Wohnhaus in der Baden-Badener Innenstadt ist am Dienstagmittag in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Sophienstraße stadtauswärts ist bis zur Kreuzung Stephanienstraße derzeit gesperrt (Foto: Vetter).

Rastatt

Restaurant nicht mehr erwünscht Rastatt (ema) - Verlust für die Gastronomieszene in Rastatt: Im Hotel am Kulturplatz wird es künftig kein Restaurant mehr geben. Die Herberge soll stattdessen ausgebaut werden. Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) sieht Rastatt dennoch gut versorgt (Foto: ema).