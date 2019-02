Schwierige Suche nach Glutnestern

Rastatt

Großeinsatz in Rastatt Rastatt (red) - Ein mit einem Hammer und einer Pistole bewaffneter Mann hat am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in der Ottersdorfer Straße geführt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und in eine Fachklinik gebracht (Symbolfoto: av). » Weitersagen (red) - Ein mit einem Hammer und einer Pistole bewaffneter Mann hat am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in der Ottersdorfer Straße geführt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und in eine Fachklinik gebracht (Symbolfoto: av). » - Mehr

Bühl

Feuerwehr ist machtlos Bühl (jo) - Die Nacht ging gerade zu Ende, da wurden die Bühler Floriansjünger zum ersten Großeinsatz 2019 gerufen: Brandalarm um 7.05 Uhr; ein Einfamilienhaus stand in Flammen. Allerdings konnte die Feuerwehr nicht viel ausrichten. Das Gebäude brannte völlig aus (Foto: bema). » Weitersagen (jo) - Die Nacht ging gerade zu Ende, da wurden die Bühler Floriansjünger zum ersten Großeinsatz 2019 gerufen: Brandalarm um 7.05 Uhr; ein Einfamilienhaus stand in Flammen. Allerdings konnte die Feuerwehr nicht viel ausrichten. Das Gebäude brannte völlig aus (Foto: bema). » - Mehr

Starkregen: Landkreis will koordinieren Bischweier (hr/red) - Starker Regen hat in vielen Gemeinden Mittelbadens im Sommer zu Problemen geführt. Daher will der Landkreis nun das Starkregen-Risikomanagement koordinieren. Das Konzept wurde jetzt in Bischweier vorgestellt. Das Land beteiligt sich an den Kosten (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (hr/red) - Starker Regen hat in vielen Gemeinden Mittelbadens im Sommer zu Problemen geführt. Daher will der Landkreis nun das Starkregen-Risikomanagement koordinieren. Das Konzept wurde jetzt in Bischweier vorgestellt. Das Land beteiligt sich an den Kosten (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Lage nur leicht entspannt Bühl (gero) - Nach dem kleinen Wärmeeinbruch, der die Bäume von Schnee und Eis befreite, hat sich die Lage im Höhengebiet nur leicht entschärft. Die Straßenmeisterei Bühl und der städtische Forstbetrieb konzentrierten auch gestern wieder starke Kräfte (Foto: Margull). » Weitersagen (gero) - Nach dem kleinen Wärmeeinbruch, der die Bäume von Schnee und Eis befreite, hat sich die Lage im Höhengebiet nur leicht entschärft. Die Straßenmeisterei Bühl und der städtische Forstbetrieb konzentrierten auch gestern wieder starke Kräfte (Foto: Margull). » - Mehr