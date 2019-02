Kaiser: "Ich sehe nicht das Auto als alleiniges Übel"

Rastatt



Kurze Wege, schnelle Hilfe Rastatt (as) - Wer im Notfall die Telefonnummer 112 wählt, landet im Landkreis Rastatt in der Integrierten Rettungsleitstelle (ILS) im Landratsamt Rastatt. Von dort aus wird seit zehn Jahren zentral die Rettungskette in Gang gesetzt. Das Zehnjährige wurde am Freitag groß gefeiert (Foto: as)