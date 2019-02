Bürgernähe auf die Fahnen geschrieben

Bei der gut vorbereiteten und harmonisch verlaufenen Nominierungsversammlung gab Johannes Hurst als Ziel für die Kommunalwahl die Fraktionsstärke vor: "Drei Räte wollen wir haben." An einem Beispiel erläuterte der zum Versammlungsleiter Gewählte den Anwesenden, wie die Kommunalwahl von der Berechnung her funktioniert. Optimistisch blickte er dabei voraus, dass alle momentan im Gemeinderat vertretenen Gruppierungen an Stimmen verlieren und sich die GfS auf Anhieb vier Plätze sichern werde.

GfS-Vorsitzende Alexandra Schrader-Christ benannte die Marschroute. Konkrete politische Eckpunkte wolle und könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennen, diese sollen sich im engen Austausch zwischen den mittlerweile 35 Mitgliedern der GfS und den Bürgern entwickeln. Man wolle weiterhin durch Stammtische, Workshops und Aktionen mit den Sinzheimern in Dialog treten und laut Johannes Hurst "das Ohr immer beim Bürger haben". Die GfS wolle mehr Transparenz und frühzeitig mit Betroffenen Gespräche führen, so Schrader-Christ, damit Bürgerinitiativen wie in Ebenung (Ausbau Weingut) oder Vormberg (Haus am See) erst gar nicht entstünden.

Während einer kurzen Vorstellungsrunde machte ein Großteil der Kandidaten deutlich, frischen Wind in den Gemeinderat bringen und einen Strukturwandel herbeiführen zu wollen. Sechs der 22 Kandidaten waren in der Vergangenheit bereits für die CDU im Gemeinderat vertreten.

Die GfS-Liste sieht folgendermaßen aus: Der Vorstand der Wählergemeinschaft findet sich auf den vorderen Plätzen. Johannes Hurst, der nach seinem Austritt aus der CDU-Fraktion und dann auch aus der Partei, momentan als fraktionsloses Mitglied im Sinzheimer Gemeinderat ist, ist auf Platz 1 gesetzt. Bereits seit 1994 gehört der 44-jährige Steuerberater mit Unterbrechungen dem Gremium an. Hinter ihm folgen die weiteren Vorstandsmitglieder: Alexandra Schrader-Christ (43, Versicherungs- und Finanzanlagenfachfrau), stellvertretender Vorsitzender Thomas Förster (44, Bankkaufmann), Beisitzerin Martina Hurst (36, Sozialpädagogin, seit 2014 im Gemeinderat), Schriftführer Tobias Trey (38, Küchenmeister), Besitzer Florian Lusch (32, Finanzbuchhalter/Betriebswirt) und Beisitzer Thorsten Schrader (45, Versicherungsfachmann) und der am Abend gewählte neue zweite stellvertretende Vorsitzende Marco Huck (41, Produktspezialist).

Dahinter folgen: Lukas Leppert (20, Auszubildender), Friedrich Schneider (76, Techniker und Industriemeister i.R.), Roland Reck (48, Bauunternehmer), Jenny Stohner (26, kaufmännische Angestellte), Martin Leonhard (55, Betriebswirt), Timo Belledin (33, interner Prozessberater), Daniela Huck (43, Modedesignerin), Bernhard Gack (61, Verkäufer), Kilian Küsters (38, Einzelhändler), Dagmar Rheinschmitt (48, Bürokaufrau/kaufmännische Angestellte), Ronny Wiss-Rauchfuß (41, Einrichtungsleitung Altenhilfe), Siegbert Gütle (49, Caterer), Dieter Kraus (79, Kaufmann i.R.), Marc-Oliver Dopf (42, Betriebswirt).

Ersatzkandidaten sind Uta Förster, Monika Böhme und Etienne Burst.