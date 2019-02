CDU: "Wir wollen etwas für Sinzheim tun"

Baden-Baden

Baden-Baden

Vier Regio-Teams auswärts gefordert Baden-Baden (moe) - Nachdem die vier Handball-Südbadenligisten aus dem Bezirk am vergangenen Wochenende allesamt Heimsiege eingefahren sind, stehen nun jeweils Auswärtsspiele an. Vor der höchsten Hürde steht dabei Phönix Sinzheim (Foto: toto) beim Liga Primus Hofweier.

Sinzheim

GfS: Volle Kandidatenliste Sinzheim (nie) - Im Mai will die neue Wählervereinigung Gemeinsam für Sinzheim (GfS) erstmals bei den Kommunalwahlen antreten. Bei ihrer Nominierungsversammlung wählten die Mitglieder 22 Kandidaten und damit eine volle Liste für die Gemeinderatswahl (Foto: Ernst).

Sinzheim

Kartung: Straßen werden ausgebaut Sinzheim (cri) - Der Ausbau der Duttenhurster Straße sowie des Kreuz- und "Pflug"-Platzes in Kartung ist einen Schritt nähergerückt. Der Gemeinderat billigte die Planung. Die prognostizierten Gesamtkosten liegen bei rund 650.000 Euro. Die Arbeiten sollen im August beginnen (Foto: cri).