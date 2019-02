Kampf gegen 'extrem schnelle Chinesen'

Essingen

Sportwagenfahrer stirbt bei Unfall Essingen (lsw) - Ein 53 Jahre alter Sportwagenfahrer ist bei dem Versuch ums Leben gekommen, einen Lkw in Essingen (Ostalbkreis) zu überholen. Er hatte zuvor stark beschleunigt und wollte mit hoher Geschwindigkeit an dem 40-Tonner vorbeifahren (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Ein 53 Jahre alter Sportwagenfahrer ist bei dem Versuch ums Leben gekommen, einen Lkw in Essingen (Ostalbkreis) zu überholen. Er hatte zuvor stark beschleunigt und wollte mit hoher Geschwindigkeit an dem 40-Tonner vorbeifahren (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Rastatt

Sonderausstellung geht zu Ende Rastatt (red) - Nicht nur das Barock gab es in Rastatt: Das bislang nur wenig bekannte Schicksal der beiden Rastatter Schlösser im 19. und frühen 20. Jahrhundert wird heute zum letzten Mal mit Exponaten und Geschichten in der Rastatter Sonderausstellung lebendig (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Nicht nur das Barock gab es in Rastatt: Das bislang nur wenig bekannte Schicksal der beiden Rastatter Schlösser im 19. und frühen 20. Jahrhundert wird heute zum letzten Mal mit Exponaten und Geschichten in der Rastatter Sonderausstellung lebendig (Foto: pr). » - Mehr

Jena

KSC spielt in Jena 1:1 Jena (red) - Der KSC hat sein Auswärtsspiel am Samstagnachmittag bei Carl Zeiss Jena mit einem 1:1 beendet. Fast die komplette zweite Halbzeit waren die Badener in Unterzahl. Daniel Gordon war in der 55. Minute nach einer gelb-roten Karte vom Platz gestellt worden (Foto: GES). » Weitersagen (red) - Der KSC hat sein Auswärtsspiel am Samstagnachmittag bei Carl Zeiss Jena mit einem 1:1 beendet. Fast die komplette zweite Halbzeit waren die Badener in Unterzahl. Daniel Gordon war in der 55. Minute nach einer gelb-roten Karte vom Platz gestellt worden (Foto: GES). » - Mehr

Elchesheim

Hauptamtsleiterin auf dem Absprung Elchesheim (as) - Kaum angekommen, ist sie fast auch schon wieder weg: Carmen Dennhardt (29), seit Mai 2018 Hauptamtsleiterin im Rathaus Elchesheim-Illingen, hat ihre Versetzung beantragt. Sie wird zur Stadt Karlsruhe zurückkehren. Die Stelle wird wieder ausgeschrieben (Foto: hh). » Weitersagen (as) - Kaum angekommen, ist sie fast auch schon wieder weg: Carmen Dennhardt (29), seit Mai 2018 Hauptamtsleiterin im Rathaus Elchesheim-Illingen, hat ihre Versetzung beantragt. Sie wird zur Stadt Karlsruhe zurückkehren. Die Stelle wird wieder ausgeschrieben (Foto: hh). » - Mehr