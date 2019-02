Kampf gegen 'extrem schnelle Chinesen'

Baden-Baden

Baden-Baden

Inselstraße komplett gesperrt Baden-Baden (hol) - Wegen den anstehenden Bauarbeiten in der Inselstraße wird die Bushaltestelle Leopoldsplatz/Luisenstraße in Höhe des Restaurants "Leo′s" ab Montag aufgehoben. Ab diesem Zeitpunkt ist die Straße komplett gesperrt. Das gilt auch für Fußgänger (Foto: hol).

Gaggenau

Gaggenau

Rekordbeteiligung bei Umzug Gaggenau (hap) - Es war der Fastnachtsumzug mit den bislang meisten Teilnehmern in Michelbach und der längsten Strecke. Rund 850 Hästräger in 49 Gruppen hatten sich am Samstag im Fachwerkdorf eingefunden, um die närrische Saison auf der Straße zu eröffnen (Foto: Hegmann).

Bühl

Bühl

Narren an der Macht Bühl (wv) - "Drin im Saal und uff der Schtroß isch der Spaß der Narre riesegroß": Dies weissagte Georg Friedmann für die in diesem Moment von ihm gestartete Kampagne 2019. Der Vizezunftmeister der Narrhalla leitete die Entmachtung der Zwetschgenstadtregierung ein.