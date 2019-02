Auf dem Weg in eine positive Zukunft

Au am Rhein

Ursprung in der Römerzeit? Au am Rhein (HH) - Beim historischen Abend anlässlich des 1 200-Jahr-Jubiläums der Gemeinde Au am Rhein erfuhren über 550 Besucher in der Rheinauhalle, dass die ersten Auer möglicherweise im römischen Imperium lebten. Form und Inhalt des Programms ernteten viel Lob (Foto: HH). » Weitersagen (HH) - Beim historischen Abend anlässlich des 1 200-Jahr-Jubiläums der Gemeinde Au am Rhein erfuhren über 550 Besucher in der Rheinauhalle, dass die ersten Auer möglicherweise im römischen Imperium lebten. Form und Inhalt des Programms ernteten viel Lob (Foto: HH). » - Mehr

Bietigheim

Bietigheimer Ballschule Bietigheim (red) - Mit einem großen Festabend und vielen Ehrungen hat der SV "Germania" Bietigheim sein 100-Jähriges gefeiert (Foto: hr). Zusammen mit dem Handballverein "Frisch Auf" und dem TuS Bietigheim wurde zudem die Bietigheimer Ballschule gegründet. » Weitersagen (red) - Mit einem großen Festabend und vielen Ehrungen hat der SV "Germania" Bietigheim sein 100-Jähriges gefeiert (Foto: hr). Zusammen mit dem Handballverein "Frisch Auf" und dem TuS Bietigheim wurde zudem die Bietigheimer Ballschule gegründet. » - Mehr

Baden-Baden

Bratscher Tamestit im Gespräch Baden-Baden (red) - Der französische Bratscher Antoine Tamestit ist "Artist in Residence" beim SWR Symphonieorchester. Er tritt er gerne als Solist und Dirigent auf, seine Viola sieht er als Mittlerin zwischen den Streichern. Am 9. Februar ist er in Baden-Baden zu erleben (Foto: Mignot). » Weitersagen (red) - Der französische Bratscher Antoine Tamestit ist "Artist in Residence" beim SWR Symphonieorchester. Er tritt er gerne als Solist und Dirigent auf, seine Viola sieht er als Mittlerin zwischen den Streichern. Am 9. Februar ist er in Baden-Baden zu erleben (Foto: Mignot). » - Mehr

Berlin

Interview mit Henning Otte Berlin (red) - Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Henning Otte (pr-Foto), war mit einer Delegation zu Besuch in Afghanistan. Nach seiner Rückkehr sprach er im Interview über die Sicherheitslage in dem Land sowie über die Rolle der Bundeswehr und jene der USA. » Weitersagen (red) - Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Henning Otte (pr-Foto), war mit einer Delegation zu Besuch in Afghanistan. Nach seiner Rückkehr sprach er im Interview über die Sicherheitslage in dem Land sowie über die Rolle der Bundeswehr und jene der USA. » - Mehr