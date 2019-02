Zahlreiche neue Ehrenmitglieder

Karlsruhe

Kurden in Karlsruhe gestoppt Karlsruhe (red) - Der diesjährige Kurdenmarsch nach Straßburg, der in den kommenden Tagen auch durch Rastatt, Baden-Baden und Bühl führen sollte, wurde am Dienstag in Karlsruhe wegen verbotenen Parolen und massiven Ausschreitungen aufgelöst (Symbolfoto: dpa).

Hügelsheim

Familientag auf dem Eis Hügelsheim (fuv) - Es war wieder Familientag beim ESC Hügelsheim, und das bedeutete gemeinsames Eislaufen für Menschen mit und ohne Handicap. "Wir sind eins" lautete am Sonntag das Motto für die zwei Stunden, in denen die Eisarena Tummelplatz wurde (Foto: fuv).

Bühl

Benefizabend in Vimbuch Bühl (ass) - Zur Benefizveranstaltung für die Familie, die nach dem Vollbrand ihres Eigenheims in der Nacht im Januar obdachlos wurde und Hab und Gut verlor, konnte Vimbuchs Ortsvorsteher Manuel Royal am Sonntag in der Tullahalle zahlreiche Mitbürger begrüßen (Foto: Schütt).