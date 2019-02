Und plötzlich ruft Stern-TV an

"Ich habe nur diesen Satz geschrieben und circa eine Woche später hat sich Stern-TV bei mir gemeldet", war die 43-jährige Mellinger erst einmal perplex, als eine Redakteurin des Reportagemagazins sie anschrieb. Stern-TV hatte Mitte Januar unter dem Motto "Gibt es auch in eurer Familie noch vier Generationen?" ein Video aus China auf Facebook veröffentlicht. In diesem winkt jeweils die Tochter ihre Mutter herein, bis vier Generationen versammelt sind. Hunderte Kommentare finden sich mittlerweile unter dem Post. Wenn sich aus solchen Äußerungen etwas Besonderes ergebe, dann würde daraus schon einmal eine Geschichte für die TV-Produktion entstehen, verrät Stern-TV-Pressesprecher Torben Richter auf Nachfrage. Und Ur-Ur-Oma Erna Reiß (96 Jahre), Ur-Oma Marita Hanowicz (67), Oma Julia Mellinger (43), Mutter Sabrina Gorbauch (26) und Tochter Nele Gorbauch (4) könnten eben eine "ganze rührende Geschichte", wie Stern-TV schreibt, erzählen.

Als alle potenziellen Fernsehstars der Familie ihr Einverständnis gegeben hatten, rückte vergangene Woche auch schon das Filmteam an, erzählt Mellinger. In Steinbach und Neuweier bei Mellinger und Gorbauch und in Ottersdorf bei Reiß zu Hause wurde zwei Tage lang gedreht. "Das war auch sehr anstrengend", sagt Mellinger und spricht von zwei langen Tagen mit unzähligen Wiederholungen, bis die Szenen im Kasten waren.

Was dabei herausgekommen ist, hat die Familie selbst noch nicht gesehen - Erna Reiß und Marita Hanowicz werden das Ergebnis heute Abend im Fernsehstudio in Köln sehen, der Rest der Familie verfolgt die Sendung vom heimischen Sofa aus. Und Reiß und Hanowicz werden nicht nur mit Moderator Steffen Hallaschka über ihre Familiengeschichte plaudern, sondern auch aktiv werden. Pressesprecher Richter: "Beim Dreh ist uns aufgefallen, dass sich Erna Reiß noch sehr flott in der Küche bewegt." Gemeinsam wurde der "Familienkuchen" - Linzertorte - gebacken. Und ihre Backkünste darf die 96-Jährige nun im Duell mit TV-Koch Johann Lafer beweisen.

Heute ab 22.15 Uhr strahlt RTL die Sendung aus.