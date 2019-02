'Geschmack von Leben' im Hospiz

Karlsruhe



Busfahrer im Warnstreik Karlsruhe (lsw/red) - Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst sind am Mittwochmorgen Busfahrer in Baden-Württemberg in Warnstreik getreten. Betroffen ist auch Karlsruhe. Dort sind zu verschiedenen Zeiten insgesamt neun Buslinien von dem Warnstreik betroffen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw/red) - Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst sind am Mittwochmorgen Busfahrer in Baden-Württemberg in Warnstreik getreten. Betroffen ist auch Karlsruhe. Dort sind zu verschiedenen Zeiten insgesamt neun Buslinien von dem Warnstreik betroffen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr